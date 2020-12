Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai è diventato molto facile attaccare le reti domestiche. La password che si mette al primo accesso del Wi-Fi di casa non è sicura. Solitamente è scritta dietro il modem. Questa può essere cambiata collegandosi all’indirizzo IP. La password del primo accesso non è poi cosi sicura e va modificata. Il motivo è semplice, è importante proteggersi dagli attacchi che a nostra insaputa persone malintenzionate possono mettere in atto. Attacchi per spiare informazioni o anche solo per fare uso della nostra rete. Per questo è necessario informarsi e fare attenzione le reti sono attaccabili, ma con un cambio password proteggiamo la nostra privacy. Per questo serve cambiare spesso quella del modem Wi-Fi.

La soluzione in due passaggi

Per prima cosa per cambiare la password Wi-Fi dobbiamo accertarci che il modem sia acceso e che siamo collegati in rete. Il secondo passaggio è andare su internet e digitare sulla barra in alto (URL) l’indirizzo IP del modem dal quale passa la rete wireless. Esempio 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1. ecc.

Arrivati alla codifica del numero esatto del proprio IP, digitare sulla barra (URL) l’indirizzo e fare click. Si apre la pagina, “pannello di controllo da dove gestire il modem”. Di solito viene chiesto un nome utente che di default è “admin” e una password che è “password”. È necessario fare tutto con calma per evitare di fare errori e non arrivare al risultato desiderato. Quindi, andiamo alla prossima fase dell’operazione.

Secondo passaggio

Se abbiamo avuto accesso alla pannello di controllo, la voce che interessa è questa “configurazione della rete wireless”. Vedremo una serie di stringhe che comunque possono essere non sicure perché attaccabili. Quella che è preferibile scegliere si chiama WPA2-ALES oppure WPA-PSK. Arrivati a questo punto, si può cambiare la password. Si tenga conto che deve essere scelta con almeno 20 caratteri con maiuscole e minuscole e con aggiunta di caratteri speciali. Aggiungere “salva” ad ogni operazione effettuata. Può succedere che il modem una volta ricevute le informazioni esegua un riavvio che permette di immagazzinare i nuovi dati acquisiti. Ora possiamo sentire i nostri luoghi al sicuro. Ricordiamoci di fare attenzione le reti sono attaccabili, ma con un cambio password proteggiamo la nostra privacy.

Un ultima cosa essenziale è inserire tra i nostri indirizzi già presenti, quello della nuova connessione che ci permetterà di collegarci con una certa tranquillità alla rete senza temere per la nostra privacy.