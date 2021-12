Un paio di mesi fa scrivevamo un report dal titolo Il rialzo di Innovatec è solo a metà strada, ma bisogna fare attenzione ai supporti. Nelle settimane successive il rialzo è continuato senza mai andare a toccare i supporti. Quindi, come da previsione il rialzo su Innovatec è ancora vigoroso e punta a un ulteriore rialzo del 35%. Le quotazioni, infatti, si trovano nella condizione di poter raggiungere la massima estensione rialzista in area 2,19 euro (III obiettivo di prezzo). A supporto di questo scenario ci sono anche i nostri indicatori BottomHunter e Swing Indicator che si mantengono saldamente rialzisti,

C’è, però, un dato che deve indurre alla prudenza. Come si vede dal grafico le quotazioni di Innovatec si sono fermate proprio sull’importantissima resistenza in area 1,642 euro. Decisiva, quindi, sarà la prossima chiusura settimanale. Qualora il break rialzista dovesse nuovamente fallire, allora si potrebbero creare le condizioni per un ritorno in area 1,118 euro (I obiettivo di prezzo). Tuttavia, solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe sancire un’inversione ribassista. In questo caso sarebbero possibili ritorni in area 0,6 euro.

La valutazione di Innovatec

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Innovatec non è messo benissimo. Qualunque sia il parametro utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

Nel valutare il titolo Innovatec non si può trascurare la sua situazione finanziaria. Se si guarda all’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo, infatti, si scopre che è sempre superiore a 1 a testimonianza della sua solidità. Inoltre il rapporto debito totale su capitale è di poco superiore al 30%.

Come da previsione il rialzo su Innovatec è ancora vigoroso e punta a un ulteriore rialzo del 35%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 3 dicembre a quota 1,62 euro in rialzo dell’8,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale