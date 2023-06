Come curare i gerani sul balcone e in giardino per averli fioriti a lungo e allontanare gli insetti 

Come curare i gerani sul balcone e in giardino-proiezionidiborsa.it

Coltivare i gerani è facile ma bisognerà avere qualche accorgimento nei loro confronti per vederli fiorire abbondantemente e a lungo.

Come curare i gerani sul balcone e in giardino

Tra le piante più amate spiccano i gerani con i loro mille colori. Rosa, bianchi o rossi i pelargoni sapranno regalarci fioriture spettacolari. Come tutte le piante, dalle carnivore a quelle classiche e verdi, richiedono solamente un po’di cura e qualche attenzione. Oggi si cercherà di capire come curare i gerani per averli sempre meravigliosi con fioriture incredibili da un anno all’altro. Rispetto ad altre piante davvero facili da curare.

Innanzitutto bisognerá occuparsi del terreno che dovrà essere specifico per gerani. Si consiglia di aggiungere dell’argilla sul fondo per migliorare il drenaggio ed evitare ristagni di acqua che potrebbero uccidere la pianta. Per quanto riguarda l’esposizione, invece, attenzione alla varietà perché non tutte amano stare al sole per molte ore durante la giornata. Il clima ideale sarà quello con temperature comprese tra i 15 e i 30 gradi.

Alcune preferiranno zone più ombreggiate. La concimazione dovrá avvenire un paio di volte al mese con un concime specifico per piante fiorite. In questo modo la fioritura durerà molto più a lungo e sarà davvero notevole. Si consiglia, poi, di rimuovere le foglie e i fiori secchi che potrebbero indebolire la pianta. Per rinvasarli aspettare la primavera e utilizzare torba e terra argillosa. Il geranio, inoltre, rilascia sostanze che tenderanno a tenere lontane le zanzare. Un modo interessante per abbellire la casa ed eliminare il problema delle fastidiose zanzare che durante l’estate infestano giardini e balconi. Potranno essere coltivati sia in giardino che su una terrazza o un balcone. Si consiglia, però, di lasciarli sempre all’interno del vaso, sarà più semplice spostarli durante il freddo invernale.

Cosa comprare

Per l’acquisto ci si potrà rivolgere a negozi specializzati, al mercato cittadino o a internet. Infatti, anche su siti come Amazon si potranno trovare interessanti offerte. A volte, poi, saranno gli stessi supermercati a proporci piante e, in questo caso specifico, gerani. Ma, quindi, come orientarsi tra le diverse varietà di gerani? I parigini potranno essere acquistati su internet a meno di 5 euro. Ne troveremo anche di diverse varietà a circa 20 euro per fare il pieno di colori. Si trovano anche gerani zonali a circa 5 euro e il geranio macaranta in diverse colorazioni a circa 7 euro.