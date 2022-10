Come cucinare una dolce torta autunnale unendo la zucca a un’antica spezia

I bancali di mercati e supermercati si colorano di marrone e arancione in autunno. In attesa delle arance, ormai prossime, a prevalere sono le castagne e la zucca, insieme alle diverse varietà di uva. Il tutto a fare compagnia a quei frutti che non hanno stagione: mele, banane e pere. Stessa cosa dicasi per alcune verdure, come insalata, pomodori e peperoni su tutti.

Oltre a essere molto buoni consumati da soli, sono diversi gli abbinamenti che potremmo creare. Dai primi ai dolci, passando per i secondi. Possono essere ingredienti principali di tantissime ricette.

Oggi andremo, però, a concentrarci sulla zucca, l’ortaggio simbolo di questo periodo. Ancora di più tra un paio di settimane quando spopolerà, per altri motivi, nella festa di Halloween.

Andremo a preparare un dolce che potrebbe essere preparato per l’occasione, ghiotto sia per i grandi che per i bambini, che unisca insieme due sapori piuttosto diversi. Stiamo parlando di una torta che avrà la zucca come ingrediente principale, arricchita dal gusto speciale di una spezia antica. Quella cannella che molti mettono un po’ ovunque, come fosse il prezzemolo, soprattutto nella preparazione dei dolci.

Andiamo a vedere come si sposano tutti questi ingredienti insieme, per cucinare una prelibatezza autunnale.

Come cucinare una dolce torta autunnale con zucca e cannella

1 kg di zucca;

2 stecche di cannella o 30 grammi di cannella in polvere;

150 g di amaretti;

100 g di farina;

80 g di zucchero;

2 uova;

60 ml di panna da cucina;

una bustina di lievito per dolci;

10 g di burro;

un cucchiaio di rhum.

Iniziamo la preparazione dalla zucca. Eliminiamo la buccia, tagliamola a pezzotti e disponiamoli sulla piastra del forno. Quindi, facciamo cuocere a 150°C per tre quarti d’ora circa. Al termine, metteremo il tutto dentro una terrina e andremo a schiacciarla con l’apposito attrezzo, normalmente usato per le patate. In questo modo, ricaveremo una morbida purea.

Dopodiché, rompiamo le due uova, separando i tuorli dagli albumi. Montiamo questi a neve, mentre i gialli li uniremo allo zucchero in una casseruola. Riduciamo in polvere la stecca di cannella oppure utilizziamone direttamente una trentina di grammi. Aggiungiamo la panna e la farina. Amalgamiamo bene, prima di sbriciolare gli amaretti. Impastiamo prima di versare un cucchiaio di rhum.

Come preparare un dolce autunnale da leccarsi i baffi

Per ultimo, andremo a unire gli albumi. Mettiamo una noce di burro abbondante in una tortiera e versiamo al suo interno il denso composto ottenuto. Posizioniamo il forno a una temperatura di poco inferiore ai 180°C e lasciamo cuocere per 45 minuti circa.

Al termine della cottura, lasciamo riposare la torta per circa un’ora, prima di spolverarla con della ulteriore cannella e servirla. Il suo profumo inebriante e il suo sapore conquisteranno le papille gustative dei nostri commensali, siano essi adulti che bambini.

Ecco, dunque, come cucinare una dolce torta autunnale unendo zucca e cannella ad altri squisiti ingredienti. Per festeggiare Halloween con un bel sorriso sulle labbra.

Ovviamente, questo non è l’unico modo per preparare un dessert succulento in autunno. Infatti, questo simpatico ortaggio arancione si presta ad altri abbinamenti golosi.

