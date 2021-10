L’ortaggio simbolo per antonomasia dell’autunno. Da quando la tradizione anglosassone della Festa di Halloween ha preso piede anche in Italia, il suo disegno è diventato un must per i bambini. Il colore arancio della sua polpa è simbolo di allegria e fantasia. La sua buccia si presta a notevoli usi artistici, con disegni di ogni tipo e i famosi intagli di chi la indossa in occasione della festa.

Stiamo parlando della zucca, che ha lontane origini nord americane, e che è stata importata in Europa dagli spagnoli nella prima metà del 1500. Inutile sottolineare come, in cucina, questo ortaggio sia utilizzato per le più svariate ricette. Dall’antipasto al dolce, copre praticamente tutto il menù. L’Italia è il quinto produttore europeo di zucca, davanti a lei ci sono Ucraina, Russia, Spagna e Turchia.

La crostata di zucca è una ricetta piuttosto semplice, ma molto gustosa per assaporarne la sua dolcezza. Per prima cosa, dobbiamo acquistare un chilogrammo di polpa di zucca. Più semplice trovarne in commercio di selezionata e già tagliata, più consigliabile e divertente scegliere una grossa zucca e svuotarla con pazienza. Possiamo fare questa operazione, intanto, che aspettiamo che la pasta frolla riposi in frigorifero. A seconda della ricetta che utilizzeremo il tempo medio che avremo a disposizione sarà di circa mezz’ora. Più che sufficiente per procedere nello svuotamento della zucca.

Ecco la crostata perfetta e facile per iniziare l’autunno con tanta dolcezza e bontà

Una volta fatta questa procedura, tagliamo a pezzotti la polpa e la cuociamo in forno a 180 gradi per un quarto d’ora circa. Quando si sarà ammorbidita, la passeremo al setaccio, aggiungendo un cucchiaino di cannella e un pizzico di sale. Lasciamo quindi l’impasto ottenuto a raffreddare, mentre ci concentreremo ora sulla crema.

Prendiamo due uova, ne rompiamo in una ciotola e inizieremo a sbatterle con 150 grammi di zucchero. A poco a poco, aggiungeremo 100 ml di latte. Ora, per rendere il tutto più cremoso, aggiungeremo la panna montata. Sono sufficienti 100 grammi.

Quando abbiamo amalgamato bene questa crema di uova, la possiamo unire al composto di zucca preparato in precedenza. Verseremo sopra all’impasto un po’ di burro fuso. Ne bastano circa 30 grammi, questo darà più consistenza e legame all’impasto.

Siamo giunti al momento di estrarre la pasta frolla dal frigorifero e stenderla in una tortiera precedentemente imburrata. Foderiamo per bene e lasciamo che l’eccesso ricada oltre il bordo, in modo poi da coprire leggermente l’impasto con una coroncina di pasta frolla. Versare il contenuto cremoso preparato in precedenza e spargerlo bene all’interno della tortiera.

La nostra crostata di zucca è pronta per essere cotta. Se si vuole, si possono aggiungere dei pinoli o della granella di mandorla per completare l’opera. Infornare per 40 minuti a 180 gradi. Ecco la crostata perfetta e facile per iniziare l’autunno con tanta dolcezza e bontà. Il risultato sarà una torta morbida, squisita e cremosa che potrà soddisfare i palati di grandi e bambini.

