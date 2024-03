Attesa per la BCE. Le valutazioni degli analisti su Buzzi e Cementir

I mercati sono giunti a ridosso della scadenza di un nostro setup segnando nuovi massimi annuali. Cosa accadrà da oggi in poi? C’è attesa per la BCE considerata da tutti come importante driver per i mercati insieme alla decisione della FED del prossimo 20 marzo.

I multipli e le raccomandazioni degli analisti su Buzzi e Cementir

NB Le raccomandazioni degli analisti sono state lette e prese dal sito Marketscreener.

Buzzi negli ultimi giorni di contrattazione si è mossa intorno al prezzo di 31,04 per azione. Da inizio anno ha segnato il minimo a 27,02 e il massimo a 32,74.

Il POC annuale (Punto dove si è concentrata la maggioranza degli scambi) ad oggi passa per area 30,90. Questo livello, in base alla tecnica del Profilo Volume, potrebbe essere un importante livello di supporto per il breve termine. I prezzi nelle ultime settimane sono stati ostacolati dal contatto con la trend line che parte dai massimi segnati a febbraio 2022 (19,54) e poi ad agosto 2023 (28,72). Solo un ritorno sotto 30,26 in chiusura settimanale potrebbe far ritracciare i prezzi di breve termine verso area 29,65 (denti dell’Alligator indicator). Inversione di lungo termine solo sotto il minimo segnato ad ottobre 2023 in area 24,04.

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 13

Ultimo prezzo di chiusura 31,04 EUR

Prezzo obiettivo medio 35,35 EUR

Differenza / Target Medio +13,90%

Cementir negli ultimi giorni di contrattazione si è mossa intorno al prezzo di 9,09 euro per azione. Da inizio anno ha segnato il minimo a 8,82 e il massimo a 10,18.

Il POC annuale (Punto dove si è concentrata la maggioranza degli scambi) passa per area 9,25. Questo livello, in base alla tecnica del Profilo Volume, potrebbe essere un importante livello di resistenza per i prossimi mesi. In base ai dettami della tecnica del Profilo Volume, un mancato recupeero di 9,25 potrebbe far ritracciare i prezzi anche fino al POC del 2023 che passa in area 7,80. Inversione di lungo termine solo sotto il minimo segnato ad ottobre 2023 in area 7,21. Un primo supporto si trova in area 8,82 che è stao il minimo segnato a febbraio di quest’anno.

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 5

Ultimo prezzo di chiusura 9,09 EUR

Prezzo obiettivo medio 12,02 EUR

Differenza / Target Medio +32,20%.

Attesa per la BCE: le valutazioni e i commenti degli addetti ai lavori

Negli ultimi mesi, dopo i picchi raggiunti nel corso del 2022 e del 2023, l’inflazione continua a mostrare segni di debolezza anche se al momento rimane abbastanza lontana dal 2%, punto che le Banche centrali stimano di equilibrio. Felix Feather, economista di abrdn, ritiene che la BCE molto probailmente oggi rimarrà i tassi invariati ma presto potrebbe iniziare a tagliarli e questo potrebbe verificarsi nel meeting del mese di giugno. Di questa ipotesi sono anche altri analisti.

Quale atteggiamento potrebbe assumere oggi la Lagarde? Riteniamo che oggi l’atteggiamento continuerà ad essere di cautela, in quanto come da dichiarazioni l’inflazione rimane una preoccupazione.

Attesa per la BCE. Cosa tenere d’occhio durante la riunione odierna

Essenzialmente sono 2 aspetti:

le previsioni economiche al rialzo o al ribasso per i prossimi mesi, perchè queste avrebbero un impatto sulle dinamiche dell’inflazione e dei tassi; le comunicazioni e i toni circa il futuro della politica economica e eventuali accenni a tagli dei tassi.

Lettura consigliata

In base alle raccomandazioni degli analisti chi sarebbe più sottovalutata fra Snam e Italgas?