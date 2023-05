Come avere occhi a mandorla da gatta con l’eyeliner: scopri il trucco perfetto e sensuale di Deva Cassel

Ottenere uno sguardo intenso e sensuale applicando ad arte l’eyeliner. Ecco la tendenza del momento che allunga la forma degli occhi che si ispira al trucco delle dive anni ‘50 e ‘60.

La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è tra le modelle più gettonate e richieste. Deva Cassel ha sfilato per importanti Brand come Dolce & Gabbana e Coperni e, in ogni occasione, ha sfoggiato dei look spettacolari. È innegabile la sua bellezza ed estrema eleganza, ereditata anche dai genitori, che la rende sempre più protagonista di copertine e passarelle. Ma Deva sembra anche attratta dal mondo cinematografico e sarà la protagonista di un film italiano, “La bella estate”, diretto da Laura Lucchetti. Ciò che incanta, almeno a prima vista, è uno sguardo sensuale, nonostante la giovane età, che riesce a valorizzare con un make-up stupefacente.

Come avere occhi a mandorla da gatta con l’eyeliner: ecco il cat eye per avere uno sguardo magnetico

Deva Cassel mostra alcuni scatti sui social incantevoli, dal gusto anche retrò, dove spiccano i suoi bellissimi occhi intensi. È assolutamente da imitare il modo in cui la modella italo francese riesce a truccarsi sapientemente, applicando con maestria l’eyeliner in vari modi. Per valorizzare al meglio il suo taglio di occhi, si affida a questo cosmetico comune, ma che non tutti sanno usare al meglio. In certe foto sfuma un ombretto più scuro nella parte esterna della palpebra e applicando l’eyeliner sulla rima superiore e inferiore.

A completare il make-up c’è sempre un mascara volumizzante, che impreziosisce le ciglia, ottenendo uno stile romantico e molto raffinato. Ottiene l’effetto cat eye con l’eyeliner bold, ovvero quando si disegna sulla parte superiore dell’occhio una linea più spessa, che ingrandisce lo sguardo. Possiamo anche coprire interamente la palpebra mobile con il cosmetico e formare quella tipica codina che allunga l’occhio. Spopola anche la particolare tendenza “double wing”, una moda che arriva dagli anni ‘50 e ‘60, usato dalle dive Sophia Loren e Greta Garbo. Per ottenere quest’effetto grafico singolare, si traccia una doppia linea, una alla base della rima e l’altra nella piega dell’occhio, sulla palpebra. La tecnica allunga la forma e intensifica lo sguardo con una sorta di ala, o altri disegni più creativi e colorati. Ecco come avere occhi a mandorla da gatta con l’eyeliner, ma quale scegliere?

Quale cosmetico acquistare

Per realizzare questo trucco è consigliabile usare un eyeliner a penna, per essere più precisi possibili, anche se non abbiamo proprio la mano ferma. Secondo Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, tra i migliori cosmetici a penna, oltre l’eyeliner vegan DeepLove prodotto dall’esperta di make-up, c’è quello di Kat Von D. L’Ultra Ink Liner ha la punta sottile, è resistente all’acqua, a lunga durata e costa circa 19 euro. Il Roller Liner di Benefit Cosmetics ha l’effetto matt ed è ultra-preciso, proposto a circa 25 euro, come il Flash Cat Eye dell’Oreal a 12 euro.