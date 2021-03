Saranno state le serie tv a tema o il fascino innato che questo Paese ha da sempre, ma il Messico è entrato nella moda dell’arte e dell’arredamento. I ricchi colori delle stoffe e dei quadri messicani sono sempre più amati e ricercati.

Oggi vedremo in che modo possiamo creare un soprammobile in stile messicano con un materiale di recupero.

Una lattina di birra e un po’ di creatività

Se vogliamo dare libero sfogo alla nostra creatività e vogliamo rinnovare l’arredamento di casa possiamo seguire questa semplice guida per realizzare un bellissimo cuore di latta messicano.

Dovremo procurarci una lattina di birra o di un’altra bevanda, vuota. Poi dobbiamo ritagliare un foglio a partire dalla latta con un taglierino, facendo attenzione a non tagliarci.

Ora dobbiamo delineare il disegno che vogliamo realizzare con una matita priva di punta. Possiamo calcare la mano in maniera di incidere la latta.

Il nostro consiglio è di creare una decorazione a forma di cuore fiammeggiante, in tipico stile messicano. Il nostro cuore avrà delle fiamme che lo incorniciano e sarà colorato. Dovremo delinearne i bordi e colorarne la parte interna, magari con dello smalto per unghie rosso.

Ora il nostro cuore votivo è pronto per essere attaccato al muro e dare un tocco di Messico alla nostra stanza.

Come creare un soprammobile in stile messicano con un materiale di recupero

Abbiamo dato preziosi consigli per realizzare un bellissimo oggetto, che aggiungerà colore in ogni stanza, in tipico stile sudamericano. In questo modo una semplice lattina da buttare via può diventare un bellissimo oggetto di design, realizzabile a costo zero.

Chi vuole far assomigliare la propria casa a una hacienda messicana? Ecco svelato come farlo in poche semplici mosse.

