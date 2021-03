Abbiamo mai pensato a quanti spazzolini da denti abbiamo comprato e gettato nella vita? Quanti bicchieri di vetro? Il numero ci lascerebbe senza parole, ognuno di noi produce una quantità di rifiuti veramente incredibile. Quello che possiamo fare è senz’altro essere attenti agli sprechi e sempre preferire oggetti a basso impatto ambientale e di materiali biodegradabili.

Abbiamo pensato a quante penne e matite abbiamo consumato nella nostra vita? Difficile tenere il conto, ma ci aggiriamo sicuramente sulle diverse centinaia, centinaia di chilogrammi di rifiuti a base di plastica che potrebbero inquinare.

Per fortuna ci sono molte soluzioni contro l’inquinamento e gli sprechi, oggi vedremo in che modo risparmiare centinaia di euro con questo semplice oggetto.

Non getteremo mai più una matita

In commercio esiste un oggetto incredibile che può permetterci di risparmiare centinaia di euro lungo tutta la vita oltre ad essere vantaggioso per la natura.

Stiamo parlando della matita perpetua, una speciale matita che non si esaurisce e che dura per sempre. Questa matita è zero sprechi a partire dalla sua nascita: è realizzata a partire dagli scarti industriali di grafite, parti di scarto che altrimenti sarebbero gettate via.

La matita di cui parliamo dura per sempre e non deve essere nemmeno temperata, scrive sempre. Questa semplice matita ha dietro una grande tecnologia. Si tratta addirittura dell’unica matita che possono usare gli astronauti nello spazio, perché non rilascia particelle di grafite.

È possibile risparmiare centinaia di euro con questo semplice oggetto

La matita che non si esaurisce costa pochi euro e dura per sempre, ci permette di risparmiare centinaia di euro perché non dovremo mai più acquistare una matita.

In commercio se ne trovano di diverse marche, sia nelle migliori cartolerie che negli shop online.

Ogni azione che compiamo può avere un impatto ambientale positivo, anche una semplice matita può avere un impatto positivo sul nostro ambiente.

