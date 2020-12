Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La mortalità dei piccoli uccellini selvatici in inverno è davvero elevata: si parla infatti di un numero che arriva al 70% di un’intera popolazione. Con il gelo e la neve infatti soprattutto i piccoli volatili fanno davvero fatica a trovare il cibo con cui sopravvivere e resistere al freddo. Per fortuna aiutarli è davvero semplice sia se abbiamo un giardino sia se possiamo disporre solo di un terrazzo o di un balcone. Scopriamo insieme come creare sul proprio balcone un paradiso invernale per uccellini selvatici.

Le regole base

I nostri uccellini possono essere aiutati creando per loro piccoli angoli riparati e soprattutto procurandogli il cibo che in inverno scarseggia. La prima cosa da sapere è che non bisogna mai appoggiare rifugi e cibo per terra, dove sarebbero a portata di roditori, di gatti o di cani. È invece indicato porre tutto in una posizione elevata, su un davanzale, sulla ringhiera del balcone o addirittura appeso. In questo modo gli uccellini si avvicineranno sentendosi al sicuro.

Anche lo stesso cibo si può appendere, inserendo per esempio una palla di mangime (vedremo tra poco come farne una) all’interno di una retina a maglie larghe. Oppure possiamo creare un piccolo angolo caldo e coperto contenente un vassoio per il cibo e un recipiente per l’acqua. Potremo quindi osservare passerotti, pettirossi, cinciallegre, cinciarelle, fringuelli, codirossi e molte altri uccellini di specie diverse venire a mangiare appena fuori dalla nostra finestra.

Come creare palle di grasso

Per creare sul proprio balcone un paradiso invernale per uccellini selvatici è essenziale il cibo. Ovviamente lo si può trovare in tutti i negozi di animali. Si possono però creare in casa piccole palle di grasso da poter dare loro da mangiare. Gli ingredienti principali, utili per tenere assieme tutti gli ingredienti, sono il burro o la margarina. Ammorbidirli sul fuoco e versarli sugli altri componenti per creare un impasto morbido e compatto. Nella pallina possiamo quindi mettere farina di frumento, farina di mais giallo (quella per la polenta), zucchero, mele e fichi tagliati a cubetti, uva passa. Ma anche riso crudo, riso soffiato per cani, pinoli, semi di girasole, semi di miglio, nocciole, arachidi e noci. Lasciar raffreddare la pallina prima di somministrarla ai nostri uccellini selvatici.

Saltuariamente possiamo anche dar loro da mangiare briciole di dolci e di biscotti, riso cotto e formaggio. Da evitare assolutamente sono invece pane, cibi con sale e cibi piccanti. Per ulteriori informazioni è comunque utile rivolgersi a centri specializzati.

Se saremo costanti nel dar loro da mangiare non aiuteremo solo una specie a sopravvivere. Infatti gli uccellini saranno così felici che il prossimo inverno torneranno a reclamare nuovo cibo!