Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cani sono la gioia di molte persone, e a volte possono diventare quasi come dei figli. La loro felicità e la loro salute ci stanno a cuore, quindi tendiamo a coccolarli e a prenderci cura di loro. Addirittura esistono dei veri e propri centri benessere totalmente dedicati ai nostri cani. Ma è utile fare un massaggio ai cani? Sì grazie! Lo è eccome, e i nostri amici ci ringrazieranno. Vediamo quali sono i vantaggi e come si devono fare.

I benefici

Come noi, anche i nostri cani possono accumulare stress o tensione muscolare. I vantaggi di un massaggio sul nostro cucciolo possono davvero essere tantissimi. Prima di tutto rinforza il rapporto e la fiducia tra cane e padrone, e come già detto elimina l’ansia e lo stress a cui possono essere soggetti. Anche i vantaggi fisici abbondano. Un massaggio infatti aiuta i dolori dovuti all’artrite, migliora la circolazione sanguigna prevenendo così le malattie cardiache, contribuisce a rilassare i muscoli e favorisce la mobilità. Inoltre apporta benefici al sistema nervoso e aiuta a identificare alcune possibili patologie.

Sarebbe meglio non effettuare questo trattamento nel caso in cui il nostro cane abbia ferite in via di guarigione. Inoltre se il nostro amico soffre di diabete o di epilessia è consigliabile rivolgersi a un esperto.

Massaggi ai cani? Sì grazie!

Dobbiamo ricordare che il massaggio deve essere un momento di relax per il nostro cane. Per questo è importante non obbligarlo mai né dedicarsi a zone in cui non gradisce essere toccato. È importante procedere lentamente per 5-15 minuti (a seconda della taglia), senza mai compiere gesti bruschi e cercando di massaggiare sempre zone adiacenti. Il movimento deve sempre seguire il verso delle fibre muscolari.

Iniziamo mettendo il nostro animale a proprio agio, nel suo posto preferito e coccolandolo sulla testa. Quando sarà rilassato, possiamo iniziare a spostarci dalla testa verso il collo e le spalle. I movimenti devono essere circolari, e possiamo usare i polpastrelli o il palmo della mano. Scendere quindi verso la schiena e sui fianchi, seguendo la colonna vertebrale fino alla coda. Torniamo quindi sui fianchi e passiamo alla pancia e al petto del nostro amico. Per ultima cosa dedichiamoci alle zampe, prima alla loro lunghezza e poi alla zona dei polpastrelli, massaggiandoli delicatamente con piccoli movimenti circolari tra le dita.