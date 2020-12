Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In un recente articolo, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha analizzato un trend in costante evoluzione in tutto il mondo. Il numero di sportelli bancari sta progressivamente diminuendo a causa del sempre più frequente ricorso ad home banking ed applicazioni mobili. Anche nel nostro Paese, gli Istituti di credito stanno riducendo la loro presenza fisica con evidenti ricadute occupazionali. Gli italiani stanno quindi perdendo l’abitudine di recarsi in filiale per effettuare operazioni di routine che possono eseguire anche da casa. Nelle prossime settimane potrebbe però avvenire una temporanea inversione di tendenza. In questo articolo vedremo infatti che le filiali potrebbero essere più frequentate del solito fino all’Epifania. Pertanto, ecco i tre motivi per cui le banche saranno affollate nel periodo delle feste di Natale.

Un orario ridotto

Storicamente le banche rilevano una maggior affluenza durante le festività natalizie essenzialmente per due motivi, a cui quest’anno potrebbe aggiungersene un terzo. Durante le feste, le banche osservano turni di apertura ridotti. La Viglia ed il 31, infatti, gli Istituti aprono solo al mattino restando chiusi a Natale e Capodanno. Anche il 6 gennaio è una giornata di chiusura delle filiali bancarie. Al contempo, i negozi hanno l’esigenza di effettuare frequenti versamenti e molte aziende si recano in banca per gli adempimenti di fine anno. Inoltre, il periodo natalizio è normalmente caratterizzato da un picco di clonazioni di carte di credito e bancomat. Per questo motivo sono molti i correntisti che devono recarsi fisicamente in banca per prelevare o chiedere una nuova carta.

Quest’anno il cashback di Stato e la lotteria degli scontrini incentiveranno gli italiani ad utilizzare le proprie carte di pagamento. Non è quindi improbabile assistere ad un picco di richieste di riemissione o di supporto da parte della clientela. Soprattutto chi possiede una sola carta, infatti, sarà particolarmente danneggiato in caso di suo malfunzionamento. Ecco i tre motivi per cui le banche saranno affollate nel periodo delle feste, ovvero per effettuare operazioni urgenti ed improrogabili. Ricordiamo di prestare attenzione agli orari di apertura delle filiali che potrebbero variare da un Istituto all’altro.