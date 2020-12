Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se non abbiamo già provveduto alla difesa delle nostre piante da terrazzo, giardino, orto o balcone, questo articolo darà dei suggerimenti in merito. Ecco come proteggere al meglio le nostre piante dal rischio mortale del gelo invernale. Siamo praticamente passati da una estate tardiva all’inverno, scavalcando la stagione autunnale. E già questo di per sé e per le nostre piante non è un fattore positivo. Negli ultimi giorni tutta l’Italia è reduce da intense perturbazioni, dobbiamo quindi pensare alle nostre piante di casa.

Prima della copertura la pulizia

Gli esperti di vivai e gli addetti ai lavori, prima di coprire le piante, suggeriscono di pulirle, rimuovere le erbacce circostanti e potarle. Questo, soprattutto nel caso in cui possediamo un giardino o delle aree verdi piantumate. Come proteggere al meglio le nostre piante dal rischio mortale del gelo invernale? Annche ricoprendo eventuali radici rimaste scoperte. Il freddo, infatti, potrebbe danneggiarle irreparabilmente.

La migliore copertura

Per qualsiasi tipo di pianta, che abbiamo deciso di lasciare all’aperto e non abbiamo fatto rientrare in casa, è fondamentale la copertura. Tra tutte queste, la migliore in assoluto è quella formata da vecchi sacchi di tela. Nel caso in cui abitiamo in zone molto fredde, allora consigliamo anche il nylon, che però, dobbiamo tenere sempre monitorato per la sua mancanza di permeabilità. Alla lunga, infatti, potrebbe causare danni alla pianta, creandole degli sbalzi termici mortali. L’importante è coprire la chioma della nostra pianta e chiudere alla base, senza però stringere troppo, per non rovinare la pianta.

Meglio coprire anche il vaso

Un trucco sempre valido è quello di coprire anche il classico vaso di terracotta con il tessuto o il materiale che abbiamo deciso di utilizzare per la protezione della pianta. La cosa migliore sarebbe addirittura inserire tra il vaso e la pianta della paglia o, addirittura, le bollicine di nylon degli imballi. Un piccolo segreto che permette al vaso e alla pianta di mantenere una temperatura sufficientemente elevata. Nel caso abbiamo in casa dei bonsai, rimandiamo alla lettura dell’approfondimento sottostante.

