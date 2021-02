La cura del lavaggio dei panni e della loro corretta asciugatura è molto importante. Per far sì che i nostri panni abbiano sempre un buon odore è molto importante come verranno asciugati e come verranno stesi. Ricavarsi uno spazio in casa che sia totalmente dedicato a questo potrebbe essere molto comodo. È infatti ampiamente consigliato laddove è possibile. Andiamo perciò a vedere come creare lo spazio lavanderia in casa in modo facile e intelligente. Nella maggior parte dei casi, gli appartamenti non sempre sono abbastanza grandi per poter dedicare una stanza da trasformare in una lavanderia. Perciò come si può fare?

Tutto sotto controllo

Per organizzare uno spazio lavanderia possiamo acquistare alcuni oggetti che pianificheranno il nostro spazio. Ad esempio un’idea per avere sempre tutto a portata di mano è quella di posizionare una piccola cassettiera tra la lavatrice e l’asciugatrice. All’interno possiamo riporre asciugamani lenzuola e federe. Inoltre proprio sopra a dove abbiamo posizionato questi due elettrodomestici potremmo fissare una mensola. La mensola stendibiancheria può essere una buona soluzione. Potrebbe essere molto utile per stirare, stendere o piegare i panni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Molto comodo potrebbe essere anche un mobiletto in cui riporre tutti i detersivi, gli ammorbidenti e tutto ciò che serve per il lavaggio. Avere sempre tutto a portata di mano ci renderà il lavoro sicuramente più semplice e comodo.

Oggetti indispensabili

Naturalmente non può mancare lo stendino. Di solito chi non ha abbastanza spazio dentro casa tende a posizionarlo in balcone anche per permettere ai panni di asciugarsi prima. Chi però non ha uno spazio esterno o lo spazio che ha non è abbastanza grande per ospitare uno stendino può agire in un altro modo. Possiamo ad esempio posizionare una piccola stufa a debita distanza dai pani umidi ma abbastanza vicino da liberare calore in quella direzione. In questo modo i nostri panni umidi, soprattutto d’inverno, si asciugheranno più velocemente.

Se abbiamo la possibilità di posizionare lo stendino accanto alla lavatrice, la stenditura ci verrà senza dubbio più comoda. Ecco perciò come creare lo spazio lavanderia in casa in modo facile e intelligente.