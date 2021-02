Di recente, Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato degli effetti nocivi del caffè dopo una serata alcolica (link qui). I motivi riguardano l’aumento della disidratazione e dell’irritazione delle mucose gastriche.

Riprendendo questo importante tema, stavolta vogliamo sfatare un altro mito delle serate da leoni. Ci riferiamo alla Coca-Cola. Compagna di cene in pizzeria e di hamburger con gli amici, la Coca-Cola è la bevanda analcolica per eccellenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dal colore scuro ed il gusto inconfondibile, in tanti hanno cercato di imitarla senza mai riuscirsi al 100%. Famosa in tutto il mondo, ne esistono ormai diverse tipologie. Light, zero o classica, la coca cola riesce ad avere il primato su ogni altra bibita.

Un falso mito del post sbornia da sfatare se si tiene alla propria salute

La sua fama è data non soltanto dal suo gusto particolare e dal suo colore accattivante, ma anche dalle sue proprietà energetiche. Questa bevanda, infatti, contiene caffeina e per questo la si beve spesso per restare svegli ed essere più concentrati.

Proprio a questo proposito, negli ultimi anni si è diffuso un falso mito del post sbornia da sfatare se si tiene alla propria salute. Il falso mito è quello di bere coca cola il giorno dopo una serata alcolica.

In questi casi si crede che una lattina possa farci riprendere ed eliminare il mal di testa e i terribili effetti di litri di alcol. Ci dispiace ammettere che non è così. La Coca-Cola, infatti, è altamente irritante per lo stomaco, ecco perché se ne suggerisce un consumo limitato. In post sbornia, poi, la situazione peggiora.

Infiammazione e irritazione

Difatti, se l’alcol danneggia già di per sé le cellule della mucosa gastrica, l’assunzione di coca cola non farà altro che incrementare i danni. Non solo, ma anche l’esofago ne risentirà in maniera evidente. Il risultato è l’aumento del reflusso gastroesofageo e dell’acidità di stomaco.

Quindi, la prossima volta sarebbe meglio evitare litri e litri della tanto amata bevanda scura e limitarsi a due abbondanti bicchieri d’acqua. E probabilmente, sarebbe decisamente meglio evitare un eccessivo consumo di alcolici.