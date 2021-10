Con l’arrivo dell’autunno la casa si trasforma in un luogo in cui si passa tanto tempo ed è importante prepararla affinché sia calda, accogliente e pronta a ricevere amici. I colori ai quali ispirarsi per creare splendide decorazioni sono il giallo, l’arancione, il rosso, il marrone e il verde. Si possono realizzare ghirlande da appendere o appoggiare e fantastici centrotavola. Questi ultimi sicuramente richiameranno l’attenzione degli ospiti e infonderanno un senso di intima accoglienza.

Utilizzando pigne, fiori, frutti di stagione, foglie, zucche, candele, bacche, paglia se ne possono fare tantissimi, basta un po’ di fantasia e creatività. Di seguito un esempio su come creare in poco tempo un caldo centrotavola autunnale con fiori e frutti insoliti ed eleganti.

La lista della spesa

Questo l’occorrente:

piatto da 25 cm di diametro;

1 spugna per fiori recisi;

2 rami di alchechengi con frutti;

7-8 rose rosse a stelo corto;

3 infiorescenze di ortensie secche;

4 calle rosse;

3 fiori di protea;

2 zucchette ornamentali;

1 mazzo di foglie di felce;

1 mazzo di foglie autunnali di castagno;

filo di ferro verde.

Come creare in poco tempo un caldo centrotavola autunnale con fiori e frutti insoliti ed eleganti

Gli alchechengi, a forma di lanterna, con calle, ortensie e con un fiore esotico, la protea del Sudafrica formano una splendida composizione che è ideale come centrotavola, ma anche appoggiato su un mobile della sala o, per una vita più lunga, sul tavolo del balcone coperto. Ecco come si realizza.

Per prima cosa bisogna appoggiare sul piatto la spugna per fiori recisi opportunamente sagomata. Tutto intorno, per creare la cornice rosso-verde di base, bisogna disporre le foglie di castagno e quelle della felce.

Sopra la base si inseriscono le infiorescenze delle ortensie, i cui gambi, per inserirli con più facilità, bisogna avvolgerli con il filo di ferro.

Sul lato sinistro del piatto si inseriscono le quattro calle e per incurvarle ci vuole sempre l’aiuto del filo di ferro.

Dopo aver tagliato i rami di alchechengi bisogna posizionarli lungo il bordo del piatto, affinché sporgano come tante piccole lanterne che risalteranno sul verde delle felci.

Sulla parte superiore rimasta vuota, bisogna mettere 7-8 rose rosse fresche dopo aver accorciato il gambo. Per una durata maggiore si possono usare anche quelle secche.

Si tagliano le protee a una lunghezza di 8-10 cm e si posizionano intorno alle rose e in contrasto con le ortensie. Si completa il centrotavola con delle piccole zucche ornamentali.

Creare in modo autonomo una composizione per addobbare la tavola è molto semplice e rilassante.