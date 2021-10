La cucina italiana è tanto versatile per fortuna e invece di mangiare la solita pastasciutta, ci permette anche altre combinazioni vincenti. Allora possiamo invitare gli amici perché è una vera bomba di gusto questa pasta cremosa dal sapore irresistibile che molti adorano.

Il gorgonzola re della ricetta

Oggigiorno vediamo il gorgonzola uscire dalle industrie di produzione e fare bella mostra sugli scaffali del supermercato. Ma dietro questa lastra bianca chiazzata di blu, scopriamo un formaggio molto antico e originario d’Italia. Alle porte di Milano sorge una cittadina che si chiama Gorgonzola e si dice che sia proprio lì che sia nato il formaggio omonimo 1200 anni fa.

Questo formaggio si diffuse soprattutto fra la Lombardia e il Piemonte, e ora è famoso in tutto il Mondo. All’estero apprezzano molto questo formaggio cremoso e dal gusto particolare ma decisamente invitante. Ne esistono due versioni, uno più cremoso e delicato e l’altro da un gusto più deciso. Per la ricetta utilizzeremo quello più cremoso.

Spaghetti al gorgonzola piccante, gli ingredienti:

400 gr di spaghetti;

100 gr di gorgonzola piccante;

2 dl di latte;

½ cipolla;

1 costola di sedano;

50 gr di burro;

sale q.b.;

1 pizzico di pepe.

Preparazione della ricetta

Questa ricetta prevede l’utilizzo del gorgonzola che si fonde con gli spaghetti. Poiché il sapore del gorgonzola è un po’ deciso, si stempera insieme a quello del latte, così da renderlo più addomesticabile ai palati più sensibili.

Il primo passo di questa ricetta è frullare il gorgonzola, e vediamo come. Tagliamo a cubetti il gorgonzola e mettiamolo nel frullatore, a cui aggiungiamo il latte. Frulliamo a media velocità per ottenere un composto che non sia troppo compatto. Versiamo così il composto in una terrina.

Puliamo la cipolla e il sedano, e tritiamoli. Aggiungiamo nella terrina con il gorgonzola, sedano e cipolla, e anche il sale e il pepe. Poco alla volta versiamo altro latte per lavorare il tutto e amalgamarlo per bene.

Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata e quando è al dente, la scoliamo e mettiamo in una zuppiera. Prima di scolare gli spaghetti però, preleviamo un paio di cucchiai dell’acqua di cottura per diluire la crema di formaggio. Aggiungiamo agli spaghetti il burro, che il loro stesso calore fonderà gradatamente, mescolandoli. Uniamo anche la crema di formaggio, amalgamiamo il tutto e impiattiamo caldo.

Questo piatto semplice e veloce lascerà appagati i palati di tutti, una vera bomba sensoriale. Un’altra proposta culinaria da far impazzire sono le seppie ai funghi.