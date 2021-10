Abbiamo tutti vecchi libri e riviste che prendono polvere in casa. Occupano spazio inutilmente, eppure, per qualche ragione misteriosa, non ci decidiamo mai a buttarli. In pochi lo sanno, ma esiste un modo originalissimo per farne buon uso, restituendo ordine alla casa e appagando il nostro spirito creativo.

Come rilassarsi e stimolare la creatività riutilizzando vecchi libri e riviste

Dipingere, scrivere, suonare uno strumento: essere creativi migliora la qualità della vita, dando alle nostre giornate un significato profondo. Imparare una nuova attività, però, richiede tempo e fatica. Le soddisfazioni arrivano solo dopo molto esercizio, e le difficoltà iniziali possono scoraggiare. Esiste tuttavia un metodo semplice ed efficace per rilassarci ed esprimere ciò che abbiamo dentro. Si chiama “caviardage”.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Che cos’è il caviardage

Il caviardage è un metodo di composizione poetica che impiega le pagine di libri e giornali destinati altrimenti a essere buttati. Si possono seguire corsi di formazione specifici per approfondire le sue tecniche. Alcuni insegnanti di scuola primaria le utilizzano per fare esprimere i bambini divertendosi. Ma non solo: il caviardage è adatto a persone di ogni età. Che siamo adulti o bambini, abbiamo tutti bisogno di trovare le parole giuste per comunicare le nostre emozioni. Il caviardage ci consente di fare proprio questo. Vediamo in che modo. Ecco come rilassarsi e stimolare la creatività riutilizzando vecchi libri e riviste.

Bastano un libro, una penna e un pennarello

In sintesi, il caviardage funziona così. Strappiamo la pagina di un libro o di una rivista destinati al macero. Leggiamola in cerca di parole che, istintivamente, ci muovono qualcosa dentro. Una volta trovate, rileggiamole più volte, provando a ricavare una frase di senso compiuto dalla loro combinazione. A questo punto, sottolineiamo le parole scelte e uniamole con un tratto sottile, cancellando tutte le altre con un pennarello. Per finire, in uno spazio libero della pagina, scriviamo la frase, la poesia o la riflessione frutto della nostra creatività.

Cancellare con stile

Il termine “caviardage” viene dal Francese e significa grossomodo censurare, cancellare. In questa attività, però, anche cancellare diventa un gesto creativo. Non c’è limite all’immaginazione: possiamo dipingere di colori diversi le porzioni di pagina che non ci servono. Oppure, possiamo disegnare qualcosa che abbia a che fare con il senso della frase di nostra creazione (se parla di stelle, per esempio, possiamo disegnare delle grandi stelle gialle). O, perché no: possiamo ritagliare le foto di una rivista e dare vita a un esuberante collage. Le possibilità sono infinite e dipendono solo dalla nostra fantasia.