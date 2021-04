La bella stagione è arrivata e le giornate più lunghe fanno venir voglia di grigliata.

Prima di andare a spendere soldi per comprare strutture già pronte o da montare, c’è una semplice soluzione. In questi casi si deve ritornare agli albori della nostra specie e ragionare con semplice ingegno. Tutto ciò che serve per realizzare una costruzione per grigliate, lo si può trovare in natura.

Ecco come costruire uno splendido barbecue senza spendere un soldo.

Ciottoli di fiume

Una bella passeggiata in campagna può essere l’occasione giusta per procurarsi il materiale. Sulle rive dei torrenti c’è tutto quello che serve. I ciottoli di fiume sono l’ideale per costruire un perfetto barbecue da giardino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quali raccogliere

Procurarsi più ciottoli possibile, di varie dimensioni e di varie forme. Più pietre si riescono a prendere, più grande sarà la struttura. Chiaramente è meglio prelevare ciottoli che non abbiano muschi attaccati, già pronti per l’uso.

Le uniche accortezze nel raccogliere le pietre sono due:

trovare qualche pietra piatta

prendere una buona quantità di ciottoli grandi e pesanti

Procedimento

Non occorre alcun materiale extra per realizzare questa struttura.

Una volta a casa, scegliere il luogo per la costruzione e iniziare a creare una montagnetta con le pietre più pesanti. L’ampiezza del cumulo di pietre deve essere misurato sulla griglia che si intende utilizzare.

In questa fase, bisogna riuscire a trovare il giusto incastro, per ottenere una struttura stabile. Quando la base è pronta, pareggiare il piano con i ciottoli più piccoli.

A questo punto si devono creare dei bordi rialzati, su tre lati, utilizzando possibilmente delle pietre di media grandezza. Serviranno per evitare che i tizzoni caschino fuori e per appoggiarci la griglia.

Ricordarsi che i bordi devono essere alti almeno venti centimetri.

Infine prendere le pietre piatte e adagiarle all’interno dei bordi, sulla cima del cumulo, per creare il braciere.

A questo punto la struttura è praticamente pronta per l’uso.

Una curiosità: si è sprovvisti di griglia, si può comunque cuocere la carne e le verdure sulle pietre piatte più esterne. Funzioneranno da piastre.

Ecco dunque come costruire uno splendido barbecue senza spendere un soldo.