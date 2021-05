Il giardinaggio e la cura delle piante nell’ultimo anno sono diventati hobby diffusi, ormai online è possibile trovare tanti consigli per fare tutto da soli. Non ci sono più limiti al fai da te e i rimedi naturali a impatto zero impazzano sul web. Anche per chi possiede piccoli spazi all’esterno, come terrazzini, balconi e piccole aree verdi, può scatenarsi con il pollice verde. E come ogni cosa anche alberi e piante hanno bisogno del loro clima e habitat, per vivere e crescere al meglio, in perfetta salute. Nelle serre gli agrumi potranno crescere tutto l’anno, se si vive in zone dove c’è un forte sbalzo di temperature la notte, con questo rimedio saranno al sicuro.

Vediamo come costruire una piccola serra in giardino o in balcone per avere un orto sempre rigoglioso e pieno di ortaggi e verdure, con qualche consiglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Tipi di serra da realizzare

La scelta della serra dipende dagli spazi che si hanno a disposizione, si può acquistare quella già costruita da rivenditori specializzati, a tunnel o a cassetta. Ma si potranno costruire anche quelle più piccole che si estendono in altezza, da mettere in terrazza. Quello che importa è che sia orientata verso sud, dove riceverà più sole per tutto il giorno, lontano da alberi o pareti che possano dare ombra. I materiali disponibili per realizzarla sono nylon, policarbonato, vetro, plastica, le strutture portanti si possono realizzare in acciaio o riciclando delle cassette di legno. Nell’eventualità trattare sempre le parti in legno con prodotti anti umidità e anti muffa.

Chi non ha tempo potrà acquistare i kit preparati per realizzare una serra con i materiali e dimensioni che preferisce. Bisogna ricordare che per essere irrigata ed avere luce si dovrà avere un punto di elettricità vicino.

Per tenere la serra stretta e verticale al caldo, nei mesi invernali si potrà inserire un tappetino riscaldante. Sarà opportuno fissare bene e agganciare la struttura alla parete di casa per evitare che si sposti.

Ecco come costruire una piccola serra in giardino o in balcone per avere un orto sempre rigoglioso e pieno di ortaggi e verdure