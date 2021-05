Non sempre i risultati più difficili da raggiungere si ottengono tramite procedimenti complicati. Alle volte, a dire il vero più spesso di quanto si pensa, il segreto per avere successo è determinato dalla capacità di saper agire con semplicità. Se questo è valido per il lavoro, per lo studio e per le relazioni sociali, lo è altrettanto quando si tratta dell’arte preferita da tutti gli italiani. Esattamente, stiamo parlando della cucina. E difatti tra poco presenteremo un esempio di tutto ciò, in quanto vedremo come un procedimento semplicissimo ci porterà ad ottenere un piatto ottimo e gustoso.

Pochi ma buoni

Soprattutto quando si tratta di alcune ricette, come ad esempio la tanto amata pizza fatta in casa, per ottenere un ottimo impasto non bisogna affidarsi a troppi ingredienti. Per aggiungere sapori e odori infatti avremo occasione quando si passerà al condimento. Ma per la base della pizza è sempre consigliabile affidarsi a quei pochi alimenti che, da soli, riusciranno a farci ottenere il risultato sperato. Non a caso tra poco vedremo come preparare una pizza che, addirittura, si basa su solamente tre ingredienti. Infatti ecco svelato l’impasto per la pizza più leggero e morbido che esista da preparare con un solo grammo di lievito.

Farina e sale

Quello che andremo a vedere oggi è un insieme di passaggi molto semplici e che, per essere eseguiti, richiedono solamente tre ingredienti. Di cui uno, il lievito di birra, farà solamente una piccola ma importante comparsa. Come abbiamo detto in precedenza infatti ce ne servirà solamente un grammo. Andiamo a vedere come procedere. Infatti ecco svelato l’impasto per la pizza più morbido e leggero che esista da preparare con un solo grammo di lievito. Dunque quello ce ci servirà è rappresentato da settecento grammi di farina, venti di sale, e uno di lievito di birra. Andiamo a mettere il nostro grammo di lievito in un contenitore precedentemente riempito d’acqua. A questo punto aggiungiamo la farina e, solo allora, inseriamo anche il sale.

Impastiamo per bene fino a creare un composto omogeneo e lasciamo lievitare per circa tre ore. Dopodiché spostiamo il tutto in frigorifero e lasciamo riposare per altre otto ore. Una volta tirato fuori dovrà riposare un’altra ora e, solo allora, potremo lavorarlo e inserirlo nella teglia per condire e infornare.

Come possiamo vedere certamente ci servirà pazienza, ma è proprio questa lunga lievitazione la chiave dell’incredibile leggerezza e morbidezza che l’impasto regalerà. Oltre ovviamente al fatto che ci serviremo di pochissimi ingredienti, ma in grado di compiere perfettamente il loro lavoro. È un ritorno alla semplicità che tutti sicuramente apprezzeranno sia a tavola che, soprattutto, nelle ore successive. Ecco dunque svelato l’impasto per la pizza più leggero e morbido che esista da preparare con un solo grammo di lievito.