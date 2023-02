Come controllare le chat WhatsApp di qualcuno restando comodamente seduti al proprio computer

Siamo sempre con il telefono in mano e lo usiamo per qualsiasi cosa. Questa invasività dei device nella nostra vita porta a volte problemi e malintesi.

Purtroppo o per fortuna attraverso l’utilizzo di Facebook, Instagram o WhatsApp si scoprono spesso altarini che altrimenti resterebbero nascosti più a lungo o per sempre. Ma se hai un dubbio in merito al comportamento di un coniuge o di un fidanzato, oppure su un figlio o un amico, vorresti dissiparlo e tornare a vivere serenamente. Tuttavia controllare il telefonino di un’altra persona non è sempre possibile e, soprattutto, è illegale se si fa senza il suo consenso.

Come controllare le chat WhatsApp se si hanno dei dubbi e si temono bugie

Senza entrare nel merito dell’opportunità o meno di controllare i messaggi inviati e ricevuti da qualcun altro, in questo articolo cerchiamo di capire come si fa. Le informazioni che seguono servono per tutelarsi da intrusioni nella propria sfera privata o per suggerire ai genitori come controllare i propri figli. C’è un sistema molto semplice che richiede pochi passaggi e necessita solo di una cosa.

Puoi usare questo metodo se hai la possibilità di disporre del telefonino da controllare per qualche attimo. Devi avere il tuo computer e lo smartphone della persona da controllare ed il gioco è fatto. È possibile infatti entrare in un account WhatsApp anche senza cellulare. Dal 2021 è entrata in funzione una versione dell’applicazione che consente di utilizzarla anche se il telefonino è spento o disconnesso.

Accendi il PC e segui le istruzioni per attivare il parental control

Nel momento esatto in cui disponi dello smartphone in questione, devi accendere il computer e collegarti al sito WhatsApp Web. Dovrai semplicemente inquadrare il QR code che ti compare sullo schermo del PC con il telefonino della persona da controllare.

Ora sai come controllare le chat WhatsApp di altri o come potrebbero controllare le tue. Bisogna però spuntare la casella che consente di restare collegati. Se non lo fai, sarai costretto a ripetere l’operazione ogni volta che vorrai collegarti con quell’account. Questo sistema è utile anche per accedere al proprio account dal computer, soluzione che da numerosi vantaggi.

La facilità di accesso potrebbe invogliare chiunque a sbirciare. Questo, se da un lato è una comodità, dall’altro deve metterci in guardia perché la stessa cosa potrebbero fare con le nostre chat. Evitiamo quindi di lasciare il cellulare incustodito e, soprattutto, inseriamo un codice per consentire l’accesso.

Un’app per controllare da remoto messaggi e conversazioni

Se non vuoi scaricare sul tuo computer il collegamento con l’account WhatsApp, puoi scegliere di provare mSpy. Si tratta di un’applicazione creata per consentire ai genitori di controllare i propri figli e salvaguardarne la sicurezza. È possibile provarla per una settimana e decidere successivamente se acquistare il servizio. La prova è gratuita e richiede soltanto la registrazione con email. Questo sistema però è più complesso e richiede un tempo maggiore di possesso del device altrui.

L’app, infatti, deve essere installata sul cellulare dell’altro. L’applicazione consentirà di controllare gli SMS, le email, le chiamate ed ogni altra cosa ci sia sul telefono. Inoltre, grazie al sistema GPS, può farci sapere dove si trova la persona che stiamo monitorando.