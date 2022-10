La Corte Costituzionale già con le sentenze n. 126/1968 e 147/1969 dichiarò illegittimi gli articoli del codice penale che prevedevano il reato di adulterio e di concubinato.

Ma il fatto di non considerare rilevanti i tradimenti dal punto di vista giuridico, non significa che siano dei fatti irrilevanti per la vita di ognuno di noi. Accade anzi che le infedeltà possano stravolgere la quotidianità di intere famiglie, con conseguenze anche pesanti. La lealtà che dovrebbe esserci nella coppia viene meno e la fiducia scompare o si affievolisce. È difficile molte volte riuscire a superare indenni la scoperta di un tradimento.

Quali sono i segnali e le conseguenze di tradimento e infedeltà

Nel caso di una separazione le prove che attestano l’avvenuto tradimento possono essere importanti dal punto di vista civilistico. Infatti il coniuge tradito potrebbe chiedere al giudice la separazione giudiziale con addebito. Qualora il giudice dovesse sentenziare in questo senso, il coniuge infedele vedrebbe attenuati i diritti in tema di eredità e di mantenimento. Dunque è prudente tenere gli occhi bene aperti e raccogliere eventuali prove a carico del coniuge fedifrago.

In una vita di coppia si conoscono bene le abitudini del partner, dunque non dovrebbe essere difficile individuare eventuali cambiamenti. La gestione del cellulare e dei social potrebbe essere un primo campanello d’allarme. Se il partner dovesse iniziare a custodire gelosamente lo smartphone e portarlo con sé anche in bagno, potremmo drizzare le antenne. Lo stesso dicasi se è restio a guardare il proprio profilo Facebook o Instagram in nostra presenza. Ma questa non è una prova sufficiente. Purtroppo ci sono persone che dispongono di un secondo cellulare e di più profili social, una vera e propria vita virtuale parallela.

Cosa provoca il tradimento

Quali sono i segnali e le conseguenze di un tradimento? Se il nostro compagno o la nostra compagna di vita inizia improvvisamente a curare di più il proprio aspetto, dovremmo farci delle domande. Questo cambio di atteggiamento potrebbe essere dovuto ad una richiesta di attenzioni o al tentativo di piacere di più a noi. Ma potrebbe anche essere dovuto alla presenza di una terza persona a cui si vorrebbe piacere. Anche controllare l’estratto conto potrebbe essere utile. Verificare un aumento di spese e acquisti potrebbe far insospettire, specialmente se si tratta di spese sostenute in momenti particolari. Se ad esempio dovessimo vedere dei pagamenti inusuali effettuati durante orari di lavoro o trasferte, il sospetto sarebbe lecito. Anche gli sbalzi d’umore del partner o un’improvvisa insofferenza nel trascorrere del tempo insieme possono essere campanelli d’allarme.

Le sensazioni in molti casi sono fondate. Quindi è bene dar seguito a ciò che si prova, seppure ci si possa sentire ridicoli o fuori luogo. Meglio indagare che ritrovarsi all’improvviso di fronte ad una realtà spiacevole. Potremmo quindi tener d’occhio i comportamenti, i contatti, gli impegni e le abitudini per accendere o spegnere un dubbio.

Come uscirne psicologicamente

Pur sapendo razionalmente quali sono i segnali e le conseguenze dell’adulterio da parte del proprio partner, non si è mai pronti ad affrontare la situazione. Se ci sentiamo pronti a perdonare e siamo certi che si sia trattato di una classica sbandata senza importanza, potremmo tentare il tutto per tutto. Solo dopo aver tentato la strada del dialogo, magari con l’aiuto di un terapeuta di coppia, potremo essere certi di aver fatto del nostro meglio. Talvolta chiudere la storia senza aver prima cercato di mettere le cose apposto, potrebbe farci avere la sensazione di aver sbagliato.

Chiudere un rapporto con la consapevolezza di non aver lasciato nulla di intentato, potrebbe invece servire a voltare pagina più serenamente. Il tradimento si scopre all’improvviso e questo comporta un senso di spaesamento e di confusione. Prendere decisioni a caldo, avendo un equilibrio instabile, potrebbe porci in una posizione di svantaggio e debolezza. Meglio dunque valutare attentamente il da farsi dopo aver allontanato la dolorosa incertezza dovuta alla scoperta.

Lettura consigliata

Come superare le brutte figure ed evitare situazioni imbarazzanti