Come controllare il televisore con il proprio smartphone senza telecomando

Tutti condividiamo l’esigenza di controllare il televisore con un telecomando, ma come facciamo quando non ce l’abbiamo? Altre volte invece, capita di non riuscire a trovare il telecomando lasciato da qualche parte nascosta in casa, come fare? La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto si immagina: usiamo il nostro cellulare. Ecco allora come controllare il televisore con il proprio smartphone.

Per farlo è necessario avere uno smartphone che supporti l’infrarosso. Ci sono molti modelli di smartphone che hanno questa funzionalità. Una volta controllato di avere lo smartphone giusto, sarà possibile scaricare un’applicazione specifica per il controllo del televisore. Queste applicazioni consentiranno di cambiare canale, regolare il volume e altro ancora.

Come capire se il telefono ha gli infrarossi?

Per controllare se il proprio telefono ha la funzione di controllo remoto tramite infrarossi, si dovrà accedere alle impostazioni del dispositivo. Si dovrebbe vedere un’opzione che dice “Infrarossi” o “IR Blaster”. Se non si trova questa opzione, significa che il telefono non supporta questa funzione.

Come controllare il televisore con il proprio smartphone, ecco la soluzione

Controllare il televisore con lo smartphone è un modo conveniente per cambiare canale, regolare il volume e altro ancora. Se si dispone di uno smartphone Android o iPhone, è possibile scaricare l’app TV Remote Control da Google Play Store o App Store.

Dopo aver installato l’app sul proprio telefono, è necessario assicurarsi che entrambi i dispositivi siano a distanza di funzionamento come quando si utilizza il classico telecomando. A quel punto, bisogna aprire l’app e seguire le istruzioni sullo schermo per configurarla. Quindi sarà possibile utilizzare lo smartphone come telecomando.

Migliori App per usare il telefono come telecomando

Ci sono diverse app disponibili per controllare il televisore con lo smartphone. Consigliamo di provarne alcune per trovare quella che fa al caso proprio. Alcune delle migliori app per usare il telefono come telecomando sono:

Smart IR Remote: questa è un’app gratuita che può essere scaricata da Google Play Store. Smart IR Remote consente di controllare il televisore con lo smartphone tramite infrarossi.

Peel Smart Remote: questa è un’altra app gratuita che può essere scaricata da Google Play Store. Anche Peel Smart Remote consente di controllare il televisore con lo smartphone tramite infrarossi.

AnyMote Universal Remote + WiFi Smart Home Control: questa app invece a pagamento può essere scaricata da Google Play Store. AnyMote Universal Remote + WiFi Smart Home Control consente di controllare il televisore con lo smartphone tramite infrarossi e anche tramite Wi-Fi.

A differenza del telecomando, il proprio smartphone è sempre a portata di mano, un altro ottimo motivo per installare una di queste applicazioni per controllare il televisore.

Lettura consigliata

Non tutti conoscono il sistema per vedere gratis questi canali TV