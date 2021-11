Presto la televisione italiana subirà l’ennesima rivoluzione. È già iniziato, infatti, il processo di switch off verso il nuovo formato televisivo DVB-T2. Abbiamo già parlato più volte di questa nuova tecnologia, in modo i Lettori possono farsi trovare pronti quando arriverà il cambio.

A volte, però, raccapezzarsi tra smart TV, novità con il digitale terrestre, servizi di streaming e tanto altro può diventare complesso. Ormai le tecnologie sono talmente variegate che, per guardare i propri programmi preferiti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Film, serie TV, canali a pagamento e in chiaro sono disponibili su talmente tante piattaforme da far girare la testa. Non tutti conoscono il sistema per vedere gratis questi canali TV, alcuni dei quali sono già disponibili senza problemi.

La TV ibrida

Nessuno, infatti, spiega correttamente che nelle smart TV di nuova generazione è già presente una tecnologia chiamata HBBTV. Grazie a questa funzione si possono guardare tanti nuovi canali normalmente inaccessibili ma del tutto gratuiti. La tecnologia smart consente questa e ad altre applicazioni. Nel caso specifico, la sigla sta per “Hybrid Broadcast Broadband TV”.

Sembra complesso, ma in realtà è molto più semplice di quello che si pensi. Il significato di questa definizione inglese è, semplicemente, TV ibrida. Si tratta di una tecnologia legata al digitale terrestre ma che per funzionare ha bisogno di trasmettere via Internet. Questa forma di trasmissione del segnale televisivo consente di accedere a tante nuove frequenze e quindi canali e programmi che normalmente nessuno conosce. Eppure, l’offerta di questi è completamente gratuita.

Non tutti conoscono il sistema per vedere gratis questi canali TV

Ma come si fa ad accedere a questi contenuti? Niente di più semplice. L’HBBTV funziona solo su alcuni canali predisposti. È sufficiente premere il giusto tasto sul telecomando della propria smart TV. Di norma è lo stesso canale a suggerire allo spettatore la possibilità di utilizzare questa funzione. In sovraimpressione, se c’è compatibilità, la smart TV mostrerà un’icona colorata con il tasto da premere. Non resterà che cliccare sul telecomando e godersi i contenuti aggiuntivi.

La tecnologia è basata su un consorzio mondiale ed è quindi accessibile dalla maggior parte delle smart TV moderne. I canali che permettono la visione di contenuti aggiuntivi sono tantissimi.

Ogni emittente televisiva ha la sua lista specifica di canali. Rai e Mediaset, ad esempio, offrono in HBBTV Rai Radio 2, Rai 4K, Rai Play, Rai TV+ e Radio Montecarlo TV. Mediaset offre la tecnologia anche sui suoi contenuti on demand.