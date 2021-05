Nel Mondo moderno in cui abbiamo qualsiasi cosa a disposizione, o possiamo comprarla online a prezzi stracciati, spesso sembra impossibile trovare il regalo giusto per un nostro caro. Come scegliere tra l’infinita disponibilità di oggetti a disposizione? Come fare un regalo veramente sentito e significativo? Beh, molti hanno trovato una soluzione geniale, romantica, semplicissima e a costo zero. Si tratta di riutilizzare un oggetto che sicuramente tutti hanno in un cassetto.

La chiave ha moltissimi significati simbolici

Ma di qualche oggetto stiamo parlando? Delle vecchie chiavi. Proprio così, tutte quelle chiavi di porte che ormai non esistono più, dimenticate in fondo a un cassetto, possono trasformarsi in splendidi regali fatti a mano.

La chiave è simbolo di fortuna, protezione, amore e fortuna. Si tratta di un oggetto estremamente romantico, e che oggi ha sempre più il sapore di antico.

Ma come trasformare una vecchia chiave in un bellissimo regalo?

Questo vecchio oggetto che tutti abbiamo in casa e spesso buttiamo via si può facilmente trasformare in un regalo sentito e romantico che va sempre più di moda, vediamo come.

Come confezionarla in un regalo

È semplicissimo trasformare una vecchia chiave in uno splendido dono: basta una catenella e, se vogliamo, dei colori. Possiamo utilizzare una bomboletta spray, colori a olio, o anche smalti per le unghie. Decoriamo la nostra chiave in maniera creativa e personalizzata per la persona che la riceverà. Possiamo colorarla in tinta unita, oppure creare dei decori, per esempio fiori, cuori o disegni geometrici. Infiliamo poi la chiave all’interno della catenella, impacchettiamola per bene, e voilà: uno splendido regalo creativo, romantico e a costo zero.

