A chi non è mai capitato di essere paralizzato dall’indecisione davanti all’espositore del panettiere? Sembra che i formati di pane continuino a moltiplicarsi, dalle baguette, alle ciabatte, ai bocconcini, ed è normale non sapere quale scegliere. Quando poi si mettono in mezzo anche farine di diversi cereali o farine integrali e semi-integrali, è ancora più difficile fare una scelta oculata. Ma non occorre scegliere a caso o seguire la massa e ordinare quello che ha preso il cliente precedente. Esistono poche semplici regole per scegliere sempre il pane più adatto. Tutto dipende dal lasso di tempo per cui lo vogliamo conservare.

Dunque quale formato scegliere?

È questo il formato migliore da scegliere in panetteria se vogliamo un pane morbido e fragrante più a lungo

La mollica non deve restare esposta all’aria troppo a lungo.

Esiste una regola molto semplice: più il pane tagliato rimane esposto all’aria, più è facile che diventi duro e secco. Regoliamoci quindi in questo modo. Dobbiamo calcolare quante persone si siederanno a tavola, e quanto pane è probabile che consumino. Se saremo in tanti, o se pensiamo di servire delle pietanze che necessitano di essere accompagnate da molto pane, possiamo scegliere qualsiasi formato. Ma se siamo da soli, qual è il formato migliore?

È questo il formato migliore da scegliere in panetteria se vogliamo un pane morbido e fragrante più a lungo. Si tratta dei bocconcini. Vediamo perché.

Un formato piccolo è più facile da conservare

Se scegliamo pane di formato piccolo, come appunto bocconcini e ciabattine, è più probabile che le singole pagnotte non vengano tagliate ed esposte all’aria troppo a lungo. Protetta dalla crosta, la mollica interna si conserverà più morbida e fragrante. Ma il pane di piccolo formato ha anche un altro vantaggio: è molto più agevole da congelare e scongelare in ‘monoporzioni’. Così potremo prelevare dal congelatore esattamente la quantità di pane necessaria per ogni pasto, ed evitare gli sprechi. Ecco anche un consiglio per congelare il pane senza occupare troppo spazio nel freezer e senza neanche una briciola.