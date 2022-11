Attenzione alla pelle secca perché potrebbe essere sintomo di un grave problema di salute

Una delle preoccupazioni maggiori per molti di noi sia in estate che in inverno è la pelle secca. La pelle è l’organo più esteso che abbiamo e che ci protegge dagli agenti esterni. Reagisce anche alle condizioni interne del nostro organismo. Quando diventa secca significa che qualcosa non va.

Le cause di questo possono essere le più banali. Pensiamo all’estate e all’esposizione al sole, ma pensiamo anche all’inverno, in cui freddo ed intemperie agiscono sulla pelle rendendola screpolata. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla pelle secca perché potrebbe essere un campanello d’allarme di un problema di salute più grave.

Ci sono diversi modi per trattare questa condizione, rimedi naturali e prodotti appositi disponibili in commercio. In fondo, è un problema comune a moltissime persone in tutti i mesi dell’anno. Ma vediamo più da vicino che cosa potrebbe significare per il nostro organismo.

Attenzione alla pelle secca perché potrebbe essere un importante campanello d’allarme

Quando si ha la pelle screpolata potrebbe voler dire che dobbiamo idratarci di più bevendo più acqua tutti i giorni. Inoltre, è necessario idratare la pelle anche dall’esterno con creme e prodotti adeguati. Tuttavia, non bisogna mai sottovalutare un segnale del nostro corpo, anche se è molto banale.

Infatti, la pelle secca potrebbe essere sintomo di una malattia renale. Di solito, quando si verifica una malattia di questo tipo si avverte dolore ai reni, problemi a urinare, bruciore e altri fastidi. Ma potrebbe verificarsi anche l’opposto, ovvero l’insorgere della malattia in modo totalmente silenzioso.

Spesso, si tratta della presenza di calcoli renali. Nel peggiore dei casi potrebbe trattarsi di insufficienza renale. Significa che i reni non sono più in grado di svolgere la loro funzione. Accanto alla secchezza della pelle, si manifestano, di solito, altri sintomi. Questi sono il gonfiore alle gambe, alle caviglie e ai piedi, oppure estrema stanchezza e fiato corto.

Ecco perché notare disturbi alla pelle dovrebbe farci mettere subito in allarme e portarci subito dal medico o da uno specialista. In questo modo si potranno fare tutti gli accertamenti del caso e poi intervenire nel modo giusto prima che sia troppo tardi.

Gli esami da fare

In caso di problemi persistenti alla pelle, gonfiore, sonnolenza e problemi ad urinare, bisogna assolutamente indagare con alcuni esami specifici. Il medico, per prima cosa, prescriverà degli esami del sangue e delle urine. Da qui si potranno vedere i valori di fosforo, calcio, urea, elettroliti, creatinina, glucosio.

A seconda dei valori individuati il medico riuscirà a capire quali altri esami specifici fare e quale trattamento far seguire alla persona. In questi casi è sempre molto importante agire per far ritornare tutti i parametri nel giusto equilibrio, che si tratti della glicemia oppure del colesterolo cattivo.