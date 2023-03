In una seduta incerta sulla direzione da intraprendere, ma che si è conclusa con un rialzo superiore all’1%, abbiamo assistito allo show di Webuild e Brunello Cucinelli che hanno dominato la scena a Piazza Affari. I guadagni a fine sedute, infatti, sono stati del 12,10% e 8,55%, rispettivamente. In questo articolo andiamo ad analizzare le motivazioni alla base di questo forte movimento e i possibili sviluppi futuri. Ci concentreremo, in particolare, sul titolo Webuild, visto che di Brunello Cucinelli ci siamo occupati qualche giorno fa.

Show di Webuild e Brunello Cucinelli: quali le motivazioni alla base di questo movimento?

Per spiegare il rialzo registrato da Webuild basta leggere i seguenti dati che riassumono bene quanto accaduto nel corso del 2022. L’anno si è chiuso con ricavi a 8,16 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto ai 6,7 miliardi del 2021. L’utile netto si attesta a 118 milioni di euro, rispetto a una perdita di 56 milioni nel 2021. Webuild ha registrato una crescita in tutto in tutto il mondo con nuovi ordini a circa 16,1 miliardi di cui oltre l’80% è stato acquisito in geografie chiave con basso profilo di rischio.

Per capire la portata di quanto successo dal punto di vista statistico diciamo che un rialzo così importante aveva una probabilità dello 0,25% di verificarsi.

Dove potrebbe arrivare il titolo delle grandi costruzioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 16 marzo in rialzo del 12,10% rispetto alla seduta precedente a quota 1,77 €.

Dopo una fase laterale ribassista, tutti gli indicatori di questo titolo azionario sono impostati al ribasso. Sicuramente, però, il forte rialzo nei prossimi giorni potrebbe portare a un’inversione rialzista.

Tuttavia, va notato che dal punto di vista grafico questo forte e poco probabile rialzo non ha cambiato di molto la situazione. Da mesi, infatti, area 1,791 € sta frenando la salita del titolo ed è successo anche questa volta.

Per una ripresa duratura del rialzo, quindi, bisognerà attendere una chiusura giornaliera superiore a 1,791 €. Al ribasso, invece, una chiusura giornaliera inferiore a 1,55 € potrebbe fare accelerare le quotazioni di Webuild al ribasso.

