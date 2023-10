Lip oil per labbra morbide e luminose: tutti pazzi per questi prodotti che costano meno di 10 euro

Lip oil per labbra morbide e luminose-Foto da pixabay.com

Il lip oil è il prodotto del momento. Idrata, ammorbidisce e rende le labbra luminose. Scopriamo quali sono i lip oil più virali a meno di 10 euro.

Nel prenderci cura della pelle del viso, spesso, dimentichiamo e sottovalutiamo l’importanza delle labbra. Utilizziamo la crema antirughe, stendiamo il contorn occhi per ridurre le occhiaie e dare luminosità allo sguardo, esfoliamo la pelle per eliminare le cellule morte.

Ma cosa si fa labbra? Eppure, anche questa parte del viso ha bisogno di piccole attenzioni che possono fare la differenza.

Soprattutto con i primi freddi, le labbra iniziano a screpolarsi. Questa condizione, oltre ad essere fastidiosa, potrebbe portare a spaccature e a sanguinamenti.

Una delle principali cause delle labbra secche è il freddo. Ma anche la disidratazione, alcune allergie, farmaci, ecc.

Nella maggior parte dei casi, per curare le labbra, è necessario utilizzare dei prodotti anche naturali. Ad esempio, puoi preparare uno scrub per eliminare le pellicine, usando solamente miele e zucchero. Mentre per ammorbidire le labbra, puoi applicar del semplice olio di oliva. Poi, burrocacao, balsamo labbra, ecc.

Lip oil per labbra morbide e luminose: un prodotto per tutto l’anno

Ma c’è anche un altro prodotto che sta facendo impazzire tutti e che promette labbra idratate e anche luminose. Parliamo del lip oil, un prodotto di tendenza dall’effetto gloss ma curativo. In commercio ci sono lip oil trasparenti, neutri, oppure con un leggero tocco di colore.

Un prodotto beauty con una texture molto confortevole, oleosa ma che non appiccica le labbra. Il lip oil si usa come un lip balm, ma funge anche come gloss. Quindi, ammorbidisce, idrata e dona anche un effetto glow.

Il lip oil è il prodotto più virale del momento ed è impossibile non trovare quello adatto alle proprie esigenze. Naturalmente ci sono quelli costosi come il Dior Addict Lip Glow Oil di circa 40 euro. Oppure il Magic Lip Oil Crystal Elixir di Charlotte Tilbury al prezzo di 35 euro.

3 prodotti low cost

Se cerchi un lip oil per labbra morbide e luminose che costi meno di 10 euro, allora puoi provare uno di questi 3 prodotti.

Iniziamo con il viralissimo Fat Oil Lip Drip di Nyx Professional Makeup. Costo 9,50 euro. Un olio che idrata le labbra e le fa brillare. 8 tonalità dalla texture non appiccicosa e confortevole.

Da anni il burrocacao Labello si prende cura delle labbra. Ma c’è una novità. Il Lip Oil effetto Glossy, promette di ammorbidire le labbra, rendendole anche luminose e voluminose. Ci sono varie colorazioni e il prezzo si aggira intono ai 5 euro.

Il terzo prodotto è del brand Revolution e prende il nome di Olio per labbra Glaze Oil. Idrata e nutre grazie all’acido ialuronico, all’olio di jojoba e all’olio di karité. Il costo? Solo 5,99 euro.