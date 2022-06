Nella vita di una donna ci sono dei periodi particolari che segnano un cambiamento. Pensiamo all’adolescenza e anche all’assunzione di responsabilità sul lavoro e in famiglia. Quando poi inizia una gravidanza, gioie e preoccupazioni si mischiano e si cerca di portarla avanti al meglio.

Quando arriva l’estate, un po’ tutti soffriamo per il caldo e cerchiamo relax e refrigerio in molti modi. A casa e in ufficio accendiamo ventilatori o il condizionatore e in vacanza preferiamo tuffarci in mare o passeggiare nei boschi.

Per la donna che aspetta un bambino è importante sapere come combattere il caldo estivo per sentirsi bene. Non solo, affrontare bene l’estate servirebbe anche ad evitare rischi per il bambino che si porta in grembo.

Qualche accorgimento utile

Si potrebbe portare avanti una gravidanza quando fa caldo con meno fastidi grazie a qualche accorgimento. Per prima cosa, in casa o sul posto di lavoro, sarebbe utile cercare di mantenere un ambiente fresco ma non troppo freddo. Basterebbero pochi gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. L’abbigliamento può pure giocare un ruolo e quindi meglio preferire fibre di cotone o lino, vestiti e scarpe comode, ma non troppo basse.

Per rinfrescarsi andrebbe bene uno spray con acqua termale per il viso, ma anche bagnare spesso le braccia e le gambe con acqua fresca.

Come combattere il caldo estivo in gravidanza secondo gli esperti e 3 consigli su cosa mangiare per rinfrescarsi

In gravidanza sarebbe bene, quindi, seguire i consigli degli specialisti per vivere serenamente l’estate. Inoltre, si può consultare un nutrizionista per mangiare sano evitando carenze per sé e per il nascituro.

Soprattutto nella stagione estiva è importante curare l’idratazione. Se non si assimila la giusta quantità di liquidi, il corpo in generale va in sofferenza. In gravidanza la situazione potrebbe essere rischiosa. Per questo motivo, in linea di massima, si potrebbero seguire questi 3 consigli:

sarebbe importante bere almeno 1,5/2 litri di acqua al giorno;

sarebbe preferibile assumere liquidi anche tramite frutta fresca e ortaggi. L’anguria ricca d’acqua oppure insalate con i cetrioli potrebbero servire a idratarsi con gusto;

andrebbe evitata o limitata l’assunzione di cibi con troppe calorie, grassi e sale. Questi alimenti, infatti, potrebbero determinare un aumento della sensazione di caldo e della ritenzione idrica.

Infine, per non prendere molto peso e aiutare la circolazione, in gravidanza si potrebbe continuare a fare una leggera attività fisica. In estate, preferire una passeggiata al parco o al mare nelle prime ore del mattino fino alle 11, oppure nel tardo pomeriggio. Un’alternativa potrebbe essere la piscina, solo se approvata dal proprio medico.

