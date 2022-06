Se la caprese pomodoro e mozzarella o prosciutto e melone sono due must dell’estate, i fiori di zucca in pastella non sono da meno.

Possiamo friggerli o provarli nella loro versione più light al forno e decidere se farcirli oppure no.

Tra i ripieni più amati rientra certamente la coppia acciuga e mozzarella, ma anche usare la ricotta non è una cattiva idea.

Se, poi, vogliamo variare un po’ dal classico fiore di zucca da spizzicare come antipasto, possiamo provarlo in un primo piatto.

Ad esempio, cimentiamoci in una pasta con fiori di zucca e bottarga: non ce ne pentiremo.

Ma i fiori di zucca trovano posto anche nella ricetta salvacena per eccellenza, ovvero la torta salata.

D’estate come in inverno è la preparazione più semplice e veloce, oltre che economica, per portare in tavola qualcosa di buono.

Ebbene, proprio i fiori di zucca ripieni diventano sfiziosissimi in questo tortino al forno, buono da gustare anche freddo.

Per prepararlo ci occorreranno:

12 fiori di zucca grandi;

100 g di carne di manzo tritata;

100 g di salsiccia toscana;

6 uova;

100 g di formaggio grattugiato;

1 cucchiaio di salsa di pomodoro;

pangrattato;

1 cipolla piccola;

1 spicchio d’aglio;

spezie;

olio, sale e pepe q.b.

I fiori di zucca ripieni diventano sfiziosissimi in questo tortino pronto in 20 minuti perfetto per le cene estive

Cominciamo naturalmente preparando la farcitura del tortino, trasferendo il macinato e la salsiccia, privata della pelle, in una ciotola capiente.

Amalgamiamole aggiungendo anche l’uovo, il formaggio grattugiato eccetto due cucchiai, le spezie e l’aglio tritato, aggiustando l’impasto di sale e pepe.

Lavoriamo l’impasto con un cucchiaio di legno, migliorandone la consistenza con del pangrattato, se necessario.

A seguire, ripuliamo i fiori di zucca dal pistillo e farciamoli con il ripieno appena preparato.

È ora il momento di cuocerli in padella con un soffritto semplice fatto da due cucchiai di olio in cui lasciar prima rosolare la cipolla.

Una volta che i fiori di zucca risulteranno insaporiti, basteranno pochi minuti, trasferiamoli in uno stampo in ceramica circolare e imburrato.

A questo punto, sbattiamo le restanti uova con il formaggio rimasto, la salsa di pomodoro, sale e pepe e versiamo la crema ottenuta nello stampo.

Facciamo cuocere, infine, in forno a 180 °C per mezz’ora e lasciamo raffreddare il tortino almeno per 5 minuti prima di portarlo in tavola.

