Con una bella insalata di misticanza, questo ortaggio ci va a nozze. Pratico e veloce da tagliare, dà croccantezza a qualsiasi tipo di insalata. Però non si trova proprio in tutti i supermercati e ortofrutta. Ma niente paura, si può coltivare tranquillamente in casa. E grazie alla sua facilità, è impossibile sbagliare.

Come coltivare tutto l’anno questo ortaggio perfetto per le insalate veloci

La praticità di questo ortaggio sta proprio nel fatto che in solo 40 giorni circa sarà pronto da raccogliere. L’unico accorgimento da avere riguarda la semina che dipende dalla zona in cui si abita. Infatti se si vive in un ambiente più freddo e umido, come il Nord Italia, meglio seminare dopo metà marzo. Sull’Appennino e Alpi metà aprile, mentre al Sud anche da metà gennaio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Il procedimento è facilissimo. Si possono seminare in vasi da fiori. Questo perché le loro dimensioni ridotte si prestano benissimo alla mancanza di spazio. Si possono quindi coltivare tranquillamente sul balcone di casa o sul davanzale. Ma di quale ortaggio stiamo parlando? Il ravanello!

Le varietà più diffuse di questo piccolo e sfizioso ortaggio sono il Tondo Scarlatto e Comanche. Soprattutto perché sono varietà che consentono la semina tutto l’anno. Poi si possono trovare quello Viola o il Giallo dorato.

Come fare la semina

Si prende quindi un vaso da fiori di 30 centimetri almeno. Si mette argilla sul fondo e poi terriccio classico per piante da orto. L’argilla servirà a drenare il terreno e non assorbire troppa acqua. E si seminano due file di ravanelli, per la lunghezza. Distanziate tra loro e ogni seme distanziato di qualche centimetro. Si ricopre con un altro po’ di terriccio e via. Si annaffia un po’ senza esagerare. Infatti hanno bisogno di poca acqua, altrimenti marciscono facilmente.

Durante il periodo più caldo devono essere protetti dal sole, basterà usare un po’ di rete ombreggiante. Altrimenti durante gli altri mesi avranno bisogno di almeno 4 ore di sole al giorno. Per crescere velocemente ed essere raccolti tutto l’anno.

Ecco come coltivare tutto l’anno questo ortaggio perfetto per le insalate veloci. In questo modo avremo sempre a disposizione una manciata di ravanelli da gustare quando vogliamo. Un piccolo segreto, all’insalata si possono aggiungere anche le foglie crude e tagliate finemente. Il gusto è sorprendente!

Approfondimento

Come coltivare la lattuga in casa utilizzando gli scarti di un cespo