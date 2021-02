Questa affermazione potrebbe ferire qualche Lettore. Non è di certo la volontà di chi scrive, piuttosto una triste presa di coscienza. Una visione realistica e oggettiva delle nostre cucine, della nostra abilità e della nostra cultura culinaria.

Siamo abituati a pensare che la competenza, gli anni di studi e le ore passate in cucine professionali non servano quasi a nulla quando c’è la buona volontà. Siamo abituati, per fortuna non tutti, a considerare con sospetto la parola degli esperti, addirittura ormai anche in ambito sanitario.

Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo parlare oggi di cucina, e spiegare al Lettore perché i piatti fatti a casa saranno sempre diversi da quelli del ristorante. Infatti, ecco perché i nostri piatti non saranno mai come al ristorante. Magari andiamo anche a fare la spesa nel miglior mercato rionale della città, ma il risultato sarà comunque diverso.

Dotazione

In primo luogo, andiamo a fare un salto nella nostra cucina. Piccoli fuochi, padelle magari della nonna e forno con capacità già potente ma comunque più limitata dei professionali. Basterebbe questo per capire che, anche con tutto l’amore e la buona volontà di questo mondo, i nostri piatti saranno sempre peggiori.

Tecnica

I grandi chef, ma in generale tutti gli chef, prima di diventarlo studiano anni e anni le preparazioni, le basi, gli abbinamenti e i tagli. Possiamo dire di aver fatto lo stesso percorso? Assolutamente no.

Al massimo, possiamo essere degli ottimi amatori. Certo, amatori, e con grande rispetto per la categoria. Essere chef però, è ben diverso. Oltretutto, i cuochi di professione cucinano per decine di persone ogni pasto. Potremmo mai dire lo stesso?

Dosi

Quando leggiamo una ricetta, vediamo che vicino ad ogni ingrediente sono indicate le dosi corrette da utilizzare. Ecco, non si tratta di mere indicazioni o suggerimenti. Se ci vogliono 50 grammi di farina, non ce ne vogliono 45 o 55. E una ragione ci sarà dietro a questa scelta. Quindi, con il cuore in pace ecco perché i nostri piatti non saranno mai come al ristorante.