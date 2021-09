Durante l’estate godiamo della fioritura delle rose anche facendo attenzione a curarle al meglio con pochi e semplici trucchi.

Al contrario, il periodo compreso tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno è perfetto per chi vuole piantare nuove varietà di rose in giardino.

Infatti proprio tra settembre e ottobre bisognerà setacciare vivai e garden center alla ricerca della rosa perfetta.

Una stagione ottima per piantare in terra le nuove rose dal momento che le temperature si saranno abbassate e le piogge saranno più frequenti.

Tutti fattori che possono favorire l’attecchimento e la crescita di nuove rose sane e rigogliose.

Come coltivare nella stagione autunnale rose che sorprenderanno e faranno invidia a tutti in primavera

Le piante di rosa si trovano in commercio in due modi diversi: a radice nuda o in vaso.

Le prime si trovano, frequentemente, anche nei grandi supermercati mentre per le seconde meglio scegliere un vivaio.

Per quanto riguarda la prima tipologie di rose sono disponibili tra novembre e marzo. Una volta portate a casa potranno conservarsi per lunghi periodi se tenute in luoghi freschi e mantenendo ad una giusta umidità le radici. Se le radici sono avvolte in un sacchetto di segatura e torba la pianta potrà resistere qualche settimana in luoghi come una cantina.

Le piante in vaso, invece, possono essere acquistate per tutto l’inverno e sopravvivere tranquillamente senza essere sistemate in piena terra. Tuttavia bisognerà procedere con frequenti annaffiature.

Trapianto

Il periodo perfetto per trapiantare le rose a radice nuda è tra la fine di ottobre e la fine di marzo. Ecco, quindi come coltivare nella stagione autunnale rose che sorprenderanno e faranno invidia a tutti in primavera.

Ovviamente a seconda della zona climatica sarà opportuno procedere l’uno o l’altro mese. Marzo è il mese perfetto per trapiantare le rose in climi molto freddi, al contrario in zone miti sarà perfetto ottobre.

Si consiglia di accorciare i rami e spuntare le radici prima di procedere con la messa a dimora. Nel caso in cui l’apparato radicale si presentasse eccessivamente asciutto potrà essere immerso in acqua per una mezz’oretta.

I rosai acquistati in vaso, invece, potranno essere trasferiti in piena terra tutto l’anno anche se meglio evitare l’estate. Infatti il caldo e la siccità potrebbero mettere in pericolo la nostra rosa.

Bisognerà, però fare attenzione a non rompere la zolla di terra che andrà inserita intera in un buco profondo circa quaranta centimetri. Sul fondo della buca si consiglia di sistemare della ghiaia e aggiungere del letame secco.