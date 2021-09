Non è stato tra i migliori bancari dell’ultimo anno, ma il titolo Credem potrebbe regalare a breve qualche soddisfazione. Da quando a luglio scrivevamo un report dal titolo Le azioni Credem potrebbero rompere gli indugi e accelerare al rialzo raddoppiando il proprio valore il titolo ha guadagnato oltre il 10%. La sua corsa al rialzo, però, è stata frenata dalla forte resistenza in area 6,03 euro (I obiettivo di prezzo). Adesso, quindi, le quotazioni potrebbero andare incontro quanto meno a un ritracciamento la cui entità dipenderà dal supporto in area 5,6 euro. La rottura in chiusura di settimana di questo livello, infatti, potrebbe provocare un’accelerazione ribassista fino in area 4 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura. Dopo il II obiettivo di prezzo in area 7,12 euro, le quotazioni potrebbero raggiungere la massima estensione al rialzo in area 8,22 euro (III obiettivo di prezzo).

Il comportamento del titolo nell’ultimo anno è stato abbastanza nella media del settore con un ritorno del 45% a fronte di uno medio del 47% dei suoi competitors. Anche la valutazione basata sui multipli di mercato indica un titolo nella media del settore dal quale non bisogna attendersi grosse sorprese al rialzo.

Il problema vero per il titolo Credem è legato alle prospettive di crescita. Secondo gli analisti che coprono il titolo, infatti, per i prossimi tre anni gli utili dovrebbero decrescere mediamente del 9% circa all’anno. Una prospettiva sicuramente induce nell’investitore una certa cautela.

Sicuramente un punto di forza del titolo bancario è il dividendo. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del dividendo è superiore al 3% e nei prossimi anni è visto crescere per avvicinarsi al 4%. Un ottimo livello, superiore sia alla media del mercato italiano che al settore di riferimento, che, però, richiede qualche conferma visto che solo da qualche anno il rendimento del dividendo è cresciuto portandosi in linea con quello medio dei competitors.

Non è stato tra i migliori bancari dell’ultimo anno, ma il titolo Credem potrebbe regalare a breve qualche soddisfazione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 22 settembre in rialzo del 2,27% rispetto alla seduta precedente a quota 5,86 euro

Time frame settimanale