La carta acquisti INPS 2021 è una carta di pagamento elettronico per coloro che si trovano in precarie condizioni economiche. ProiezionidiBorsa spiegherà ai Lettori come chiedere la carta acquisti di Poste Italiane e quali i requisiti ISEE 2021. È utilizzabile per il sostegno della spesa, alimentare, sanitaria, nonché per il pagamento di luce e bollette. È disponibile per i cittadini che hanno i requisiti di legge, è utilizzabile nei negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard.

La carta acquisti, per i cittadini che ne fanno richiesta, si può ritirare presso gli Uffici Postali, ed è completamente gratuita. La Carta acquista ha disponibilità di 40 euro al mese, e si ricarica bimestralmente con 80 euro. Funziona come una qualunque carta di pagamento elettronica, ma è completamente gratuita, e non ha spese di commissioni, e a ricaricarla ci pensa lo Stato. Sulla carta, inoltre è indicato il periodo di validità e solo il titolare può utilizzarla.

Requisiti per ottenerla per i cittadini dai 65 anni in su

I cittadini con 65 anni di età in su, devono avere i seguenti requisiti:

a) Per l’età compresa tra i 65 e 69 anni, non godere di trattamenti superiore ad euro 6.966,54 per il 2020. Mentre per coloro che hanno dai 70 anni in su, non superiori ad euro 9.288,72 per il 2020;

b) avere un ISEE inferiore ad euro 6.966,54 per il 2020;

c) non essere titolare, da soli o col coniuge, di più di un’utenza a uso domestico o non, o di più di un’utenza gas;

d) non essere, da soli o con il coniuge, titolari di un patrimonio immobiliare superiore a euro 15.000;

e) non essere, da soli o col coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile a uso abitativo, e non;

f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni.

La carta acquisti si può richiedere anche per i bambini di età inferiore a 3 anni, con gli stessi requisiti di cui sopra.

Come richiedere la carta acquisti di Poste Italiane e quali i requisiti ISEE 2021

La domanda per ottenerla, si presenta presso un ufficio postale, compilando i moduli disponibili sul sito delle Poste Italiane. I titolari della carta acquisto, ogni anno, nel mese di gennaio dovranno presentare la DSU per continuare a beneficiare della carta. In mancanza, si sospenderà l’erogazione della misura. La carta acquisti di solito si ricarica nei primi 10 giorni del mese e si riferisce a due mensilità.

Infine, gli Enti territoriali, potranno decidere di accreditare sulla carta ulteriori somme, mentre le aziende potranno prevedere sconti per i titolari.

Andare in pensione nel 2021 con cinque anni di contributi INPS