Tra i tanti bonus a sostegno delle famiglie, rientra il bonus asilo nido introdotto con la legge n.232 del 2016, per i figli nati dal 2016. La redazione di ProiezionidiBorsa aggiorna i propri lettori dell’arrivo del Bonus INPS asilo nido fino a 3.000 euro per queste nuove categorie. In particolare si tratta di un beneficio di massimo 1.000 euro, per le rette di asilo nido pubblici e privati. Nonché per forme di assistenza domiciliare, a favore di bambini minori di tre anni, con gravi patologie croniche. Il bonus è stato poi aumentato fino a 3.000 euro, in base all’ISEE minorenni, riferito al minore per cui è chiesta la prestazione.

Tra i soggetti che possono richiedere il bonus, sulla base del DPCM del febbraio 2017, attuativo della legge n.232/2016, rientrano i soli stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Tribunale di Milano e la discriminazione di fatto: la decisione

L’INPS rende noto, con messaggio del 18 dicembre, che il Tribunale di Milano ha dichiarato tale disposizione discriminatoria, verso i migranti regolarmente presenti in Italia. Ecco che arriva il bonus INPS asilo nido fino a 3.000 euro per queste categorie, lo ha deciso il Tribunale di Milano.

Applicando la direttiva del Parlamento europeo, tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano, lavorano regolarmente in un paese membro devono beneficiare degli stessi diritti. Ciò in base al principio della parità di trattamento dei cittadini stranieri e i cittadini dello Stato membro ospitante. Di conseguenza avranno pari trattamento sia i cittadini di Paesi terzi ammessi ai fini lavorativi, ma anche a coloro ammessi per altri motivi, come i familiari.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato l’immediata applicabilità della direttiva europea. Ha disposto la disapplicazione del DPCM del 17 febbraio 2017 e della circolare INPS che confermava la limitazione prevista in virtù di quest’ultimo.

Pertanto l’INPS ha comunicato che si accoglieranno le domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, con permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso. Conseguentemente, si riesamineranno le domande, in precedenza presentate e respinte.

Ad ogni modo, l’INPS precisa di accogliere le domande con riserva del diritto di ripetizione delle somme erogate. Ciò in attesa della decisione della Corte di Giustizia, su un caso analogo, nonché dell’appello proposto nei confronti di tale decisione.

Intanto al via le domande bonus INPS asilo nido fino a 3.000 euro per queste nuove categorie, lo ha deciso il Tribunale di Milano.

