La Redazione di ProiezionidiBorsa oggi darà risalto alle richieste dei Lettori che si chiedono se sia possibile andare in pensione nel 2021 con cinque anni di contributi INPS. Una delle domande più frequenti negli ultimi anni è quella riguardante gli anni necessari per raggiungere la fatidica pensione. In realtà com’è risaputo, non solo sono aumentati gli anni di accesso, ma, in alcuni casi, anche gli anni di contribuzione.

L’emblema della moderna previdenza italiana è la discussa Quota 100, intesa quale somma di età più contributi. Il dubbio che sorge a tutti coloro che hanno poca contribuzione nel fondo INPS è se sarà mai possibile andare in pensione. Ovvero riscuotere quei pochi anni di contributi versati. Ebbene c’è un caso nel nostro ordinamento che lo consente se si appartiene al sistema contributivo puro.

L’età ha la sua importanza nel sistema italiano

Prima di affrontare il tema principale, si ricorda ai lettori, che esiste comunque una prestazione di tipo assistenziale. Viene chiamato assegno sociale proprio perché non riguarda la contribuzione prodotta durante la vita lavorativa, ma è inteso quale reddito al sostentamento in età avanzata.

Infatti ne possono beneficiare coloro che abbiano compiuto i 67 anni di età. Inoltre, conformemente al principio di stato sociale, il candidato pensionato non deve superare determinate soglie di reddito.

In particolare, non bisogna superare 5.977,79 euro all’anno o 11.955,58 euro se coniugati.

Andare in pensione nel 2021 con cinque anni di contributi INPS

L’Italia è un Paese con una forte componente del PIL a trazione turistica, agricola, edile. Tale caratteristica ha prodotto negli anni una folta platea di persone con pochi contributi. Questo in ragione della tipologia contrattuale applicata a tali settori, spesso a termine, stagionali, intermittenti, a progetto ecc.

Il nostro ordinamento pensionistico, pertanto, consente a tutti coloro che sono stati iscritti per almeno 5 anni al sistema contributivo puro di accedere alla pensione. Chi potrà quindi andare in pensione nel 2021 con cinque anni di contributi INPS? Tutti coloro che hanno compiuto 71 anni di età e che hanno fatto il primo versamento a partire dal primo gennaio 1996. Chiaramente l’importo dell’assegno risultante dalla capitalizzazione dei contributi sarà tanto più alto quanto più “corpose” saranno state le contribuzioni.

