La pandemia, la conseguente crisi economica e l’aumento dei prezzi hanno messo in difficoltà tantissime imprese e famiglie. Nonostante i non pochi aiuti da parte del Governo sono ancora tanti che stentano ad arrivare a fine mese. Pertanto chi in un periodo come questo si ritrova a cercare casa, per motivi di studio o lavoro, deve fare un bel po’ di conti. In particolare tra le spese del trasloco, le mensilità anticipate da corrispondere, le spese condominiali, i contratti di acqua, gas e luce e l’agenzia immobiliare. Pertanto per risparmiare un po’ di soldi, molti preferiscono evitare l’agenzia e mettersi alla ricerca personalmente. Ma come cercare casa in affitto a Roma e Milano o in qualsiasi altra città senza rischiare fregature e senza troppe perdite di tempo? Cercare un posto dove vivere non è come scegliere un abito, bisogna prestare attenzione a diversi fattori di carattere economico, logistico e di sicurezza. Anche se si ha l’esigenza di risparmiare, bisognerà assicurarsi di vivere in una zona tranquilla e soprattutto senza difficoltà negli spostamenti.

Come cercare casa in affitto a Roma e Milano senza agenzia

Pertanto se ci si sposta per studio o lavoro, come trovare una sistemazione che risponda alle proprie esigenze senza rivolgersi ad agenzie? Prima di tutto sarà necessario tenere in considerazione il proprio budget, in modo da rendersi conto quali quartieri dover scartare e quali tenere presenti. Metropoli come Milano e Roma hanno una vastissima gamma di offerte, da immobili per studenti fuorisede ad abitazioni extra lussuose. Quindi per non perdersi in inutili ricerche bisognerà tenere ben presente il proprio limite massimo di spesa. Inoltre il bello di una città come Milano è che con la metropolitana si può arrivare ovunque senza dover necessariamente abitare in centro o alle zone della movida.

Pertanto, a questo punto sarà opportuno affidarsi ad un portale web ben recensito e cominciare la propria ricerca nelle zone che più si adattano alle nostre esigenze. Affidarsi ad un sito web sicuro è fondamentale per non rischiare truffe. Inoltre quando poi ci si reca a visionare l’appartamento o la stanza prescelta, sarà importante non cedere alle pressioni. Sarà fondamentale prendersi il giusto tempo per decidere, valutare bene la zona e le condizioni contrattuali. Anche se sicuramente non sarà la casa definitiva non bisognerà accontentarsi ma cercare una casa che possa diventare il nostro porto sicuro.

Lettura consigliata

Alle famiglie con figli studenti oltre 10.000 euro dall’INPS