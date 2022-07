Anche senza notaio si può acquistare un immobile a prezzi vantaggiosi

Acquistare una cosa per molti sembra essere un sogno davvero difficile da realizzare considerato il periodo di crisi e l’aumento dei prezzi. Se poi ai soldi per l’acquisto dell’immobile si sommano i costi dell’agenzia, i compensi del notaio e le spese successive, il prezzo finale lieviterà ulteriormente. Tuttavia se si ha pazienza e si guarda bene in giro, le occasioni di concludere un buon affare non mancheranno. Ad esempio chi vuole investire in immobili siti in località turistiche, potrà trovare molte offerte allettanti in paesi limitrofi. Ad esempio con circa 60.000 euro potremo acquistare casa con giardino a due passi da un mare incredibile e senza andare all’estero.

Talvolta non sarà neanche necessario servirsi di un’agenzia e anche senza notaio si può acquistare un immobile a prezzi super vantaggiosi. Si potrà infatti acquistare un immobile a prezzi ridotti anche oltre il 30% rispetto a quelli standard. In che modo? Partecipando ad un’asta giudiziaria. In tal modo si potrà acquistare la casa dei sogni risparmiando un bel po’ di soldi, soprattutto se il bene oggetto dell’esecuzione ha subito ribassi. Ovviamente bisognerà essere prudenti e non lasciarsi incantare dalle apparenze ma approfondire e accertarsi dello stato dell’immobile che si intende acquistare.

Per prima cosa sarà opportuno tenersi costantemente aggiornati sulle aste nelle zone che ci interessano, mediante il portale vendite pubbliche del Ministero della Giustizia. Nonché guardare sui siti web dei Tribunali. Una volta trovato l’immobile, non ci si dovrà fermare a guardare solo le fotografie, ma leggere accuratamente la perizia che si trova nel fascicolo della procedura. Qui sono riportati tutti i dati dell’immobile, lo stato di fatto, eventuali anomalie, pericoli e abusi, eventuale occupazione dello stesso da parte di un inquilino.

Successivamente, dopo aver letto l’avviso di vendita, si dovrà prendere contatto col custode nominato dal Tribunale per visionare il bene. Nel decreto di vendita, pubblicato anch’esso online, sono indicati tutti i dettagli su come partecipare all’asta. Qualora l’asta si tenga nelle forme ordinarie, l’offerente per parteciparvi dovrà presentare l’offerta in busta chiusa. Questa dovrà contenere l’assegno circolare costituente la cauzione che solitamente è pari al 10% del prezzo base. Inoltre saranno necessari la copia del proprio documento d’identità e codice fiscale e ogni altra documentazione richiesta nel bando di vendita. Nel caso ci dovesse un’unica offerta ad un prezzo pari a quello posto a base d’asta o superiore, l’immobile sarà aggiudicato all’offerente. In caso contrario o se l’asta va deserta, ovvero non ci sono offerte, il giudice fisserà un’altra data e un prezzo eventualmente ribassato.

Nel caso di aggiudicazione del bene, si dovrà pagare l’importo residuo. A quel punto con il decreto di trasferimento dell’immobile si determinerà il passaggio di proprietà senza l’intervento del notaio.

