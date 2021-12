Si dice che in amore vince chi fugge, eppure non sempre questa si rivela la strada migliore per conquistare l’oggetto del nostro desiderio.

Da un lato possiamo affermare che questi sono sicuramente tempi duri per i romantici e per quelli che amano conquistare ed essere conquistati “alla vecchia maniera”.

Ormai tutto si svolge in maniera quasi meccanica, rapida e preferibilmente più indolore possibile.

Ecco, dunque, che a spopolare sono soprattutto le app di incontri, dalle quali però raramente escono coppie inossidabili, anzi.

Sembra proprio essere il modo migliore per incontri fugaci e senza impegno.

È così che ritrovarsi invaghiti e presi da qualcuno potrebbe rivelarsi tutt’altro che una passeggiata.

Messaggi non visualizzati, silenzi e tentennamenti.

Ma allora cosa vuole da noi questa persona?

Meglio non essere precipitosi

Proprio in un’epoca in cui crediamo di conoscere bene e subito una persona dando una scorsa veloce ai social forse la cosa migliore è attendere.

Certo, non fare e disfare la tela come una moderna Penelope in attesa del suo uomo o struggersi come un Romeo dei giorni nostri.

Il fatto è che in molti casi potremmo avere a che fare semplicemente con una persona timida.

La timidezza ancora oggi purtroppo è vista come un segno di debolezza, eppure in molti casi, quando non è eccessiva, potrebbe essere un valore aggiunto.

Quello che molti ignorano è che questa caratteristica potrebbe dipendere anche dal segno zodiacale!

Proprio così.

Abbiamo visto infatti quali sono i segni zodiacali più traditori ed alcuni erano proprio degli insospettabili.

Tuttavia non sempre bisogna essere sospettosi e malpensanti.

Vietato mollare in amore con questo segno perché è semplicemente il più timido dello zodiaco

Soprattutto in un caso le stelle ci indicano che è bene essere noi quelli più intraprendenti.

È dunque vietato mollare in amore con questo segno perché è semplicemente il più timido dello zodiaco.

Stiamo parlando proprio del Toro.

Conosciuto per essere un tipo molto passionale lo è davvero soltanto con chi ha acquisito una certa confidenza.

All’apparenza schive, le persone nate sotto il segno del Toro possono essere estremamente affascinanti.

Per questo potrebbe essere davvero dura non rimanerne sedotti.

Nonostante questo proprio loro, amanti della staticità, della sicurezza e poco inclini al rischio potrebbero aver difficoltà ad abbandonare la loro zona di comfort.

È perciò importantissimo non arrendersi e conquistarli piano piano, con dolcezza e infondendo fiducia.

Se dovessimo riuscire ad abbattere i loro muri e la loro finta “corazza” da duri avremmo davvero conquistato uno dei più bei segni dello zodiaco.

