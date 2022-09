Un pranzo della domenica autunnale che tenga conto, ad esempio, della frutta e verdura di stagione è un momento di festa. Molti vanno al ristorante, magari per un pranzo domenicale fuori Milano all’aperto. È bello, però, anche radunare amici e parenti e quindi potrebbero farci comodo idee per un pranzo di famiglia.

Con la crisi che c’è e con l’inflazione alle stelle, è importante fare una spesa intelligente ed economica. Qualcuno prova a fare la spesa con 300 euro al mese, ma non sempre è possibile.

La cucina italiana è ricca di ricette di primi e secondi piatti adatti per l’occasione

In ogni caso, un pranzo della domenica fatto in casa, senza svenarsi, è possibile con i giusti piatti. Sapere già su quali primi e secondi piatti domenicali puntare in cucina, magari pensando anche ai bambini, è di aiuto. Del resto, la cucina italiana ha ricette d’oro: dolci, di pesce, con zucchine, per secondi piatti.

Un autentico tesoro dove i piatti tipici ci possono trasportare, pur stando a tavola, in viaggio per il nostro Paese. A volte, però, abbiamo problemi di tempo. Per questo, un pranzo della domenica veloce ed economico è più che gradito, sia per avere del tempo libero a disposizione sia per il nostro portafoglio.

Ecco delle idee per il pranzo della domenica

A volte possiamo cavarcela con un morbido piatto unico, veloce, facile ed economico. Altrimenti, ecco le alternative. Un primo piatto potrebbe essere quello delle tagliatelle al pesto di nocciole. Dobbiamo tritare, in un mixer, un pezzetto di pecorino e circa 70 g di nocciole già sgusciate. A questo punto frulliamo il tutto con 3-4 cucchiai di olio e di latte. La crema non deve essere liquida.

Dobbiamo scaldarla, in una padella, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua delle tagliatelle che prepareremo a parte. Una volta scolate, le mettiamo nel nostro pesto facendole mantecare. Il piatto è pronto.

Un pranzo della domenica veloce ed economico con primi e secondi piatti sfiziosi

Si può anche preparare un rapido antipasto con ricotta e prosciutto cotto. In un mixer, non dovremo fare altro che frullare fino a ridurre gli ingredienti in mousse, 250 g di cotto e 250 g di ricotta. Aggiungiamo un poco di sale e pepe. Prepariamo delle fettine di pane tostato e spalmiamo la nostra mousse.

Tra i secondi piatti domenicali veloci possiamo scegliere un salmone al wasabi. Spelliamo i filetti di salmone in una padella già calda, con un filo di olio. Bastano 2-3 minuti per lato. Ora, da una parte, mettiamo un velo leggero di wasabi, senza esagerare. Volendo, possiamo aggiungere semi di papavero.

E per dolce? Una veloce mousse al cioccolato. Mettiamo 125 ml di acqua in un pentolino con 40 g di zucchero, che andrà sciolto a fuoco basso. A questo punto facciamo bollire, ma senza mescolare. Facciamo intiepidire. Versiamo il tutto in un mixer con 170 g di cioccolato fondente. Frulliamo. Aggiungiamo 3 tuorli e frulliamo ancora per 1 minuto.

