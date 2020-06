Quali sono i cibi da evitare durante il ciclo mestruale? Capita una volta al mese e il dolore per alcune donne è veramente insopportabile. Esistono dei farmaci che posso aiutarti nel lenire il dolore, ma a volte questo non basta. Quindi è giusto anche evitare dei cibi, che durante il ciclo mestruale non aiutano a lenire il dolore. Durante la sindrome premestruale le donne hanno tendenzialmente più fame, ma ci sono dei cibi che sarebbe meglio evitare. Quindi, se vogliamo che quei fastidiosi crampi e gonfiore addominale se ne vadano presto, l’alimentazione è una delle prime cose a cui fare attenzione.

Quali sono i cibi da evitare durante il ciclo mestruale?

Durante tutte le fasi del ciclo non dovrebbe mai mancare l’apporto di minerali e di omega 3. Il potassio è fondamentale per l’organismo poiché aiuta nella ritenzione di liquidi e serve per prevenire i crampi. Inoltre è un ottimo rimedio anti-ansia. Nel periodo pre-ovulatorio sono consigliati grassi vegetali, proteine e tutti gli alimenti che favoriscono l’attività del fegato, in particolare uova, carne e carciofi. Nel periodo ovulatorio, invece, sono consigliati i pesci grassi come salmone, tonno e pesce spada e i crostacei. Anche la carne va bene, ma in quantità inferiori rispetto alla fase mestruale.

E i cibi da evitare?

È importante fare attenzione ai cibi che si mangiano durante il ciclo mestruale. Infatti ribes, lamponi, albicocche, arance, ananas, radicchio, ravanelli e zucchine rendono il sangue più fluido e possono aumentare le perdite ematiche. La dieta ideale, durante il ciclo mestruale, dovrebbe evitare o comunque limitare bevande come caffè e alcolici che impediscono un completo assorbimento del magnesio, utilissimo per contrastare i crampi, e cibi grassi e salati, in particolare i latticini. Anche i cereali raffinati andrebbero evitati. Questa tipologia di cibo contribuisce a peggiorare il gonfiore addominale. Al contrario, i cereali integrali sono indicati perché sono un aiuto per mantenere la regolarità intestinale.