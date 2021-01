Quando si deve affrontare un regime alimentare controllato, si fa molta attenzione alle calorie che si possono assumere e spesso ci si lascia prendere dallo sconforto perché ciò che ci è concesso mangiare non è molto invitante. Le polpette hanno il potere di rendere appetitoso qualsiasi alimento e, realizzate in questo modo, sono leggere e saporite. Proponiamo delle polpette di pollo senza uova che possono essere realizzate in maniera molto semplice. Al posto dell’uovo useremo la patata, che renderà possibile tenere insieme gli ingredienti da trasformare in polpetta, e il petto di pollo che è una delle carni più magre che possiamo consumare. Con sole 200 calorie a porzione questo secondo piatto aiuta a mantenere la linea, vediamo come si prepara.

Ingredienti

250 gr. di petto di pollo;

50 gr. di patate;

20 gr. di parmigiano;

3 cucchiaini di olio evo;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come preparare le polpette

Accendere il forno a 180 gradi ventilato. Nel mentre, pelare una patata, lavarla e tagliarla a cubetti. Far cuocere i cubetti di patate in acqua salata per almeno 15 minuti e quando saranno cotti, scolarli e schiacciarli con una forchetta. Tritare il pollo ed incorporarlo alle patate schiacciate aggiungendo anche il prezzemolo tritato, sale e pepe. Schiacciare uno spicchio d’aglio ed aggiungerlo al composto amalgamando per bene. Bagnandosi le mani con un po’ d’acqua, formare le polpette. Rivestire una placca da forno con carta forno e riporre le polpette pronte per la cottura. Infornare e far cuocere per circa 15-20 minuti ed ecco che, con sole 200 calorie a porzione, questo secondo piatto aiuta a mantenere la linea.

Consigli

Per un contorno dietetico, si può preparare un’insalata di carote o una semplice insalata verde da servire come accompagnamento. In alternativa, è possibile cuocere le nostre polpette, in una padella antiaderente e oleata per circa 10 minuti con un coperchio per poi scoprirle negli ultimi 5 minuti di cottura.

Approfondimento

