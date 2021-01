Durante il giorno in tv, sui canali locali, ma anche su qualche emittente nazionale, è facile trovare trasmissioni promozionali di vendita di materassi. Il materasso è forse uno degli oggetti più sottovalutati che noi usiamo.

Eppure, sul materasso trascorriamo un terzo della nostra vita. È scontato che prima o poi vada sostituito. Ma quando occorre cambiare il nostro materasso?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Perché ogni 7 anni il materasso andrebbe cambiato

Il materasso influisce sul nostro riposo e quindi sulle nostre capacità per tutta la giornata. Se si passa una notte riposante, se il nostro materasso è comodo e favorisce il sonno, ci alzeremo pieni di energie. E questo influirà su tutta la nostra giornata.

Come tutte le cose, anche i materassi invecchiano e quindi vanno sostituiti. Ma quando è il momento giusto per sostituirlo? Ecco come capire quando è arrivato il momento di cambiare il materasso.

Una ricerca dell’associazione inglese dal nome indicativo, Consiglio del sonno, suggerisce di sostituire il materasso almeno ogni sette anni. Un periodo che equivale mediamente a 20mila ore di utilizzo, pari a 2.550 notti circa. Dopo questo lasso di tempo, il materasso perde di efficacia e può iniziare a diventare scomodo, oltre che mostrare segni d’usura.

Ecco come capire quando è arrivato il momento di cambiare il materasso

Al di là dello scorrere del tempo e della naturale usura, ci sono dei segnali che dovrebbero suggerirci di cambiare il materasso. Per esempio, un indizio è il comparire di fosse nella zona dove usualmente si dorme.

Altro indizio è alzarsi al mattino solitamente doloranti. Se accade regolarmente, evidentemente non riposiamo bene durante la notte. Potrebbe essere a causa del materasso, specialmente se questi dolori scompaiono quando ci si muove o quando ci alziamo dal letto.

Dormire fuori può aiutarci a capire se il nostro materasso è da cambiare

Fare attenzione alla comodità di altri materassi potrebbe aiutarci a capire se il nostro inizia a essere scomodo. Ci può capitare di dormire in un letto di un albergo, oppure in casa di un amico o di un parente. Se ci accorgiamo che quel materasso è più comodo del nostro, allora è arrivato il momento, probabilmente, di cambiarlo.

Un buon sonno è fondamentale per la salute e il benessere di ogni persona. Se ci si accorgesse di non dormire bene, il problema potrebbe essere anche il materasso. Anche se non fossero trascorsi sette anni, potrebbe comunque essere arrivato il momento della sostituzione. Che sia a molla o memory foam, l’importante è che ci ridia il comfort perduto.

Approfondimento

Meglio a molla o memory foam? In questo articolo i suggerimenti degli Esperti di ProiezionidiBorsa.