Il sogno di tantissimi giovani potrebbe diventare realtà. Chi di noi non desidererebbe di viaggiare il Mondo a prezzi stracciati? Se l’idea di diventare assistente di volo non ci dispiacesse affatto, le opportunità di Crewlink potrebbero fare al caso nostro. Numerosi i vantaggi concessi ai dipendenti, come la possibilità di poter accedere a tariffe scontatissime sui voli. Avevamo già parlato in passato in questa opportunità lavorativa ed oggi vogliamo approfondire l’argomento e dare ulteriori aggiornamenti.

Il quadro sull’azienda e le opportunità disponibili

Crewlink è una società che si occupa di formare e assumere assistenti di volo, attraverso corsi di formazione e diverse opportunità lavorative. Le sedi principali sono su Dublino e Hahn, quest’ultima ospitante il centro di formazione.

Come candidarsi per diventare assistente di volo? Per entrare a far parte del team è richiesto il possesso di alcuni requisiti, sia attitudinali che fisici. Fra questi, il passaporto europeo o britannico, un’altezza fra i 157 cm e i 188 cm, la padronanza della lingua inglese, sia parlata che scritta. Seguono flessibilità e possibilità di lavorare su turni, ottime doti relazionali e comunicative e la passione per i viaggi. Infine, il candidato dovrà dimostrare di essere in grado di saper nuotare per 25 metri senza aiuti.

Anche Ryanair ha di recente pubblicato, sulla pagina dedicata, annunci di lavoro per il ruolo di Cabin Crew. Come per la precedente opportunità esposta, l’orario di lavoro è diviso in turni. 5 giorni lavorativi e 3 di riposo, con una paga mensile che può andare dai 1.100 ai 1.400 euro netti. Non è un caso che i requisiti e i benefici siano così simili. Crewlink è, infatti, il partner ufficiale incaricato nell’assunzione di personale per Ryanair Holdings PLC, Gruppo che comprende società quali Buzz, Lauda Europe e Malta Air.

Come candidarsi per diventare assistente di volo e godere di tariffe scontatissime e numerosi vantaggi

La scadenza dell’annuncio è fissata per il 31 dicembre 2022 ed è possibile inviare domanda in qualsiasi momento. Per farlo, visitiamo la pagina web della società. Troveremo una lista di annunci per Cabin Crew, differenziati per area di lavoro e società di inserimento. Selezionando uno fra quelli presenti, potremo inviare candidatura cliccando su Apply e compilando il form apposito.

Volendo candidarci attraverso la piattaforma dedicata di Ryanair, dovremo ricercare il ruolo di interesse utilizzando i filtri a nostra disposizione. Una volta trovato l’annuncio relativo, clicchiamo su questo per visualizzarne i dettagli. A fine pagina troveremo il tasto per inviare domanda, ossia Apply Now.