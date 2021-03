Volare, il sogno di tanti e il desiderio di troppi, specialmente in questo periodo storico. Tutti noi sogniamo di prendere un aereo per recarci chissà dove, forse in Italia, forse all’altro capo del mondo. Ma c’è qualcuno che vede il volo non solo come un mezzo, ma anche come un fine. Si tratta di chi vorrebbe fare dell’aereo il proprio lavoro e in parte, perché no, la propria vita.

Trovarsi in una dimensione sconosciuta, slegata dalla realtà del quotidiano e passando da una realtà all’altra, è ciò che tanti vorrebbero.

Chi sogna di fare l’assistente di volo ha certamente una mentalità aperta, internazionale e avventurosa. Non ha paura delle sfide ed è sempre pronto a mettersi alla prova.

Per realizzare il sogno di tante persone con questo obiettivo, la società Crewlink ha avviato i processi di selezione a distanza per reclutare personale. Vediamone i requisiti e le condizioni.

Nuove assunzioni per assistenti di volo e processo di selezione interamente online, ecco come fare domanda

Il gruppo nasce in Irlanda per ricercare e formare giovani che lavorino come personale di bordo per le principali compagnie aeree internazionali.

Non potendo svolgere le selezioni in presenza e nel rispetto delle restrizioni per il Covid 19, il processo di reclutamento si svolgerà interamente online.

Per poter partecipare, è necessario possedere il passaporto europeo o britannico, essere socievoli e possedere buone capacità relazionali. Inoltre, sono richiesti alcuni requisiti fisici ad hoc, come essere alti almeno 1,57 cm e massimo 1,88 cm e saper nuotare per almeno 25 metri.

Cosa si offre

Crewlink offre un corso formativo totalmente gratuito per assistenti di volo, un’indennità durante il periodo di formazione e una certa flessibilità lavorativa. Inoltre, lavorare in un ambiente dinamico come questo non potrà che garantire interessanti opportunità professionali e sociali.

Nuove assunzioni per assistenti di volo e processo di selezione interamente online, ecco come fare domanda al seguente link. Carriera, curiosità e socialità, perché non provare?