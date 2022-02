I bambini danno certamente grandissime gioie ma anche grandissimi grattacapi. E tra i momenti più tesi ci sono quelli di espressione artistica. A tutti i bimbi piace sperimentare con colori, pennelli, plastilina e altri materiali e dare sfogo alla propria creatività. Però, a volte, al posto di fogli e tele utilizzano le pareti. A quanti genitori è capitato di distrarsi per due minuti solo per ritrovarsi le pareti del salotto imbrattate da un’opera d’arte fatta con pennarelli o pastelli? In questo caso non disperiamo e non prendiamocela con i piccoli. Il danno è molto spesso rimediabile. Vediamo come possiamo eliminare gli scarabocchi dei bambini dalle pareti senza danni.

Attenzione se i muri sono pitturati con vernice a tempera o idropittura

Purtroppo, non tutti i muri sono smacchiabili. Se la nostra parete è verniciata con pittura a tempera, sfortunatamente le speranze di riportarla allo stato originale sono poche. Ma non disperiamo perché la stragrande maggioranza delle pareti al giorno d’oggi è pitturata con idropittura. Queste superfici sono molto più lavabili e se i nostri bambini hanno dato sfogo alla loro creatività su pareti verniciate con idropittura abbiamo ottime possibilità di far sparire il disastro. Vediamo come.

Niente panico se i bambini hanno pasticciato i muri coi pastelli o pennarelli, basta questo trucchetto per far sparire il disastro

Se si tratta di pastelli a cera, far sparire l’opera d’arte astratta è abbastanza semplice: il trucco sta nel riscaldare il colore. I pastelli a cera si scioglieranno permettendoci di rimuoverli facilmente. Usiamo un normale asciugacapelli per riscaldare il muro e poi rimuovere il colore con una spugnetta inumidita con acqua calda. Semplicissimo.

Proviamo il trucco della lacca sui pennarelli

I pennarelli sono più difficili da rimuovere. Ma se i bambini hanno pasticciato i muri con i pennarelli, non perdiamo ogni speranza. Possiamo utilizzare un trucco conosciuto già da decenni: la lacca per capelli. Proprio così, la lacca ci permette di eliminare i pennarelli dal muro. Procediamo in questo modo: spruzziamo della lacca sulla parte di parete incriminata, e poi, utilizzando una spugna, facciamo dei movimenti circolari. Le macchie di pennarello finalmente spariranno.

Come rimuovere pastelli, pennarelli e tempere dai muri pitturati a smalto

Se la parete è smaltata, rimuovere i disastri dei bambini è molto semplice: in questo caso basterà usare del detersivo per i piatti diluito con poca acqua. La parete smaltata infatti è idrorepellente e non si rovinerà utilizzando il sapone per i piatti. Strofiniamolo bene sulla parte incriminata utilizzando una spugnetta e poi asciughiamo con un panno pulito. Quindi, niente panico se i bambini hanno pasticciato le pareti di casa!

