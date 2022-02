Da 1.100 a 1.400 euro netti al mese per queste offerte di lavoro in tutto il Mondo

Tantissime posizioni aperte per ruoli di ogni tipo sia per le sedi d’Italia che quelle all’estero. È ciò che offre una nota compagnia aerea irlandese, con vantaggi evidenti sia dal punto di vista del salario che della tipologia contrattuale.

Oltre 16.000 collaboratori ed una flotta di più di 300 aeromobili. Stiamo parlando di Ryanair, la compagnia aerea fondata da Tony Ryan nel 1985. L’ottimo rapporto qualità prezzo delle soluzioni è la chiave del suo successo, cui si aggiunge l’elevato numero di destinazioni raggiunte.

Le posizioni aperte

Nonostante il duro colpo sferrato dalla pandemia, non è stata mai gettata la spugna sui piani di sviluppo e di crescita. Tant’è che Ryanair si è posta l’impegno di assumere, entro 2 anni, oltre 2.000 piloti in tutta Europa e 6.000 collaboratori in Italia.

Tanti i profili ricercati dalla compagnia aerea. Particolarmente interessanti sono le posizioni per Cabin Crew, al cui candidato sono richiesti specifici requisiti fisici. Fra questi, l’altezza fra i 157cm e i 188 cm e l’abilità di nuotare per 25 metri. Sono proposti da 1.100 a 1.400 euro netti al mese per queste offerte di lavoro con contratto biennale. Tuttavia, passato tale periodo, è possibile essere assunti a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è diviso su turni, con l’alternanza di 5 giorni lavorativi e 3 di riposo. Seguono altre richieste per svolgere le mansioni previste dal ruolo. Ad esempio, la conoscenza approfondita della lingua inglese, sia parlato che scritto, la passione per i viaggi e buone doti relazionali.

Altro ruolo interessante è quello di Aircraft Mechanic, disponibile su Venezia. Il candidato scelto si occuperà dell’installazione e dello smontaggio di alcune componenti dell’aeromobile e della sua manutenzione. Spiccate qualità di problem solving e tanta passione sono le qualità preferite per questo profilo. Seguono requisiti specifici riguardanti qualifiche possedute ed esperienza pregressa maturata, preferibilmente, su aerei Boeing.

A giovani con e senza esperienza Ryanair propone Stores Junior Operator su Bergamo. L’annuncio è rivolto in particolare a coloro che possiedono conoscenze di sistemi informatici, spiccate qualità organizzative e di multitasking.

Da 1.100 a 1.400 euro netti al mese per queste offerte di lavoro in tutto il Mondo

Altre posizioni aperte in Ryanair riguardano i profili di B2 Licensed Engineer, HR Manager, Aircraft Mechanic, Technical Services Engineer e non solo. Per avere una panoramica completa delle opportunità lavorative disponibili, visitiamo la pagina dedicata alle carriere. Qui avremo la possibilità di restringere il campo di visualizzazione degli annunci grazie ai filtri per parola chiave, dipartimento e sede di lavoro.

Applicando questi per visualizzare solo gli annunci disponibili in Italia, dalle 497 opportunità totali il numero scende a 19. Selezionando, poi, quello di interesse ne potremo visualizzare tutte le info come le mansioni previste, i requisiti necessari per candidarsi e la sede di lavoro.

